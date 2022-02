"Los castellano-manchegos están hartos de los fotopactos de Page que ya no pueden enmascarar la realidad de una región lastrada por lustros de gobiernos socialistas”

jueves 17 de febrero de 2022 , 17:41h

El diputado de Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha manifestado el hartazgo de los populares por los “fotopactos” de García-Page, “ pactos y más pactos, fotos y más fotos que no pueden enmascarar la realidad de una región lastrada por lustros de gobiernos socialistas”.



Así lo ha manifestado en el Pleno de las Cortes durante el debate sobre el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha firmado recientemente por el Gobierno de Castilla-La Mancha con sindicatos y empresarios, donde ha recordado, que ya a finales de 2015, el Gobierno Regional firmó un pacto por la Recuperación Económica , consensuado al igual que este con agentes sociales y empresariales, “que prácticamente tenía los mismos objetivos que el que hoy se ha sometido a debate”.



Es por ello, que Rodríguez, ha lamentado que “primero fue el pacto por la recuperación y ahora es el pacto por la reactivación, pero lo cierto es que los castellano-manchegos ven que ni una cosa ni la otra, ni recuperación ni reactivación, y la región sigue necesitada de apoyos financieros y sigue siendo receptora de ayudas porque las políticas socialistas no fortalecen el músculo empresarial que dinamice nuestra economía”.



Ahondando en lo expuesto, el parlamentario popular ha señalado que “para saber si estos pactos dan sus frutos hay que fijarse en los datos de paro y empleo” lamentando al respecto que en “Castilla-La Mancha seguimos con unas tasas inasumibles de paro femenino y juvenil, en enero ha aumentado el desempleo en 2.500 personas y hay 8.444 cotizantes menos a la Seguridad Social y ha bajado el nivel de contratación con 66.277 contratos menos”.



Considera igualmente que hay que fijarse en otros indicadores como el PIB, “Y Castilla-La Mancha se sitúa en la parte baja de la tabla de las regiones que menos crecieron en el cuarto trimestre de 2021”, preguntándose al respecto “qué han hecho estos pactos para evitar que un 10% de la población de la región se encuentre en pobreza severa o un tercio en situación de exclusión social”.



También ha señalado otros “indicadores preocupantes” como es la Deuda Pública, “una deuda pública desbocada que alcanza ya casi el 40% del PIB”, el ranking de competividad fiscal, pasando del puesto 7 en 2020 al 10 en 2021, o el dato de las más de 200 empresas de CLM que huyeron a Madrid el año pasado y algunas decenas más a otras Comunidades Autónomas”.



Además, Miguel Ángel Rodríguez ha denunciado que en esos planes que firman no hablan de bajar impuestos y tampoco recogen nada para bajar la inflación.



El parlamentario regional del PP ha concluido su intervención en el Pleno afirmando que “ es una barbaridad que desde el Gobierno de Page no hagan nada para mitigar las subidas de la luz, de los combustibles y de la cesta de la compra y que traigan a esta Cámara debates generales de autobombo que a mí me darían vergüenza”, subrayando por último, que en el Informe de la Competitividad Regional en España en 2021 elaborado por el Consejo General de Economistas, Castilla-La Mancha ocupa el 13 de las 17 Comunidades Autónomas. “Dicho esto, solo se puede decir, que los planes que pone en marcha el Gobierno de Page, solo venden humo”.