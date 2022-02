Los carteros de Guadalajara HARTOS : "Correos no se vende"

jueves 17 de febrero de 2022 , 17:47h

Trabajadores y delegados sindicales de Correos en Guadalajara se han concentrado este jueves ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno para reclamar dignidad laboral y un servicio postal universal y denunciar la reducción en unas 30 personas de la plantilla de 280 carteros que tiene la provincia en apenas año y medio.



En la concentración, convocados por UGT y CCOO, se han escuchado lemas como 'Correos no se vende, Correos se defiende' o 'Menos avión y más contratación'.



En declaraciones a los periodistas, la secretaria provincial de Correos en CCOO, María Asensio, ha denunciado la progresiva amortización de puestos de trabajo en la cartería desde que Juan Manuel Serrano está al frente de Correos. "Lo único que le preocupa es hacer negocio y para ello está amortizando puestos de trabajo tanto en Guadalajara capital como a nivel provincial", ha señalado.



"El actual presidente está vaciando España de carteros. Tenemos algunos en la provincia que reparten en cinco horas hasta 25 pueblos", ha añadido.



“Deterioro” del servicio postal

Por su parte, el delegado de UGT, Roberto Aguado, ha lamentado el “deterioro” del servicio postal, la falta de contratación, no se sustituyen las bajas y "pese a ser un servicio público, no se llega a toda la población.



Este viernes se trasladarán hasta las puertas del Ayuntamiento de Guadalajara para mostrarle al alcalde de esta capital, Alberto Rojo, su preocupación.