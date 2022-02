Unidas PODEMOS IU de Guadalajara propone una ordenanza de acceso a la información y transparencia

jueves 17 de febrero de 2022 , 13:11h

Unidas PODEMOS IU en el ayuntamiento de Guadalajara propone adoptar la ordenanza tipo de la FEMP sobre acceso a la información.



El grupo municipal Unidas PODEMOS IU va a proponer en el pleno del próximo viernes 25 de febrero que se estudie la ordenanza tipo de la federación de municipios y provincias (FEMP) y se adapte a la necesidad del municipio y así regular el acceso a la información y transparencia.



El acceso a la información y transparencia es un tema recurrente en el ayuntamiento de Guadalajara, según Alfredo Vicente Ruano del grupo municipal Unidas PODEMOS IU “Hay información que no consta en la página web como algunas comisiones de transparencia donde solo está la constitutiva y otra del mismo día, así como información que data del 2019 que ha cambiado, con lo cual al no estar actualizada deja de ser veraz, esto provoca que la ciudadanía tenga una apreciación de falta de transparencia en las instituciones.” Con lo que concluye “es una propuesta sencilla, puesto que solo es adaptar la ordenanza tipo de la FEMP, y así nos dotarnos de una herramienta que regule el acceso a la información y la transparencia.”



Por otra parte hacía hincapié en algo que ya se ha denunciado por varios partidos políticos en cuanto al acceso de la información de los concejales y concejalas del ayuntamiento de Guadalajara, Alfredo recordaba “ Ahora mismo no tienen acceso a toda la información, y solo pueden verla desde un ordenador debajo de una escalera, las concejalas y concejales del ayuntamiento tienen firmado un compromiso de confidencialidad, que debería de ser suficiente para acceder a esta información que es fundamental para que tomen decisiones sobre los asuntos de la ciudad.”