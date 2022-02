Ana Rosa Quintana: "Ya estoy en la recta final de la quimio"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 15 de febrero de 2022 , 20:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ana Rosa Quintana ha informado a través de su cuenta de Instagram de la última hora de su tratamiento contra el cáncer de mama que padece.



La presentadora anunció hace unos meses una recaída de la enfermedad que padeció en 2010. En Navidad, compartió con sus seguidores un mensaje de esperanza, salud y fuerza mientras sigue apartada de su programa en Telecinco mientras continúa con su recuperación.



"Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", afirma en su mensaje, que acompaña de una imagen leyendo el libro Un caballero en Moscú, de Amor Towles.



"Afortunadamente, me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", añade la periodista.