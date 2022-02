Los despistes en defensa de la primera mitad condenan al Yunquera a la derrota en Mocejón

lunes 14 de febrero de 2022

Venían los de Joaquín Yagüe de puntuar en los dos últimos partidos y con las ilusiones de sacar algo positivo de tierras toledanas aún a sabiendas de que la misión era difícil. La primera mitad el duelo entre mocejoneros y yunqueranos estuvo bastante igualada con ocasiones por parte de ambos equipos y sería el C.D.Yunquera el que lograba adelantarse en el marcador por mediación de Gorka aunque el tanto no llegaría a subir al marcador por fuera de juego más que dudoso.



Sin embargo los locales se adelantaban en el marcador (minuto 26) por medio de su capitán, Adrián Iñiguez, cuando esté finalizaba en gol una contra perfectamente ejecutada tras un robo de balón en el centro del campo. Y tan solo seis minutos después Kassin Doumbia ampliaba la ventaja para su equipo al marcar después de un saque de falta que pillaba totalmente despistada a la zaga yunquerana.



Tras esos dos despistes y con dos goles en contra los yunqueranos no se arrugaron y siguieron haciendo frente al contrario a pesar de verse por debajo en el marcador jugandole de tú a tu hasta emprender rumbo a los vestuarios para ir al descanso.



La segunda mitad empezaba cómo acaba la primera con un Yunquera sin bajar los brazos y con los locales crecidos intentando ampliar la ventaja para evitar sorpresas llegando así el tercer tanto, otra vez por medio de Kassin Doumbia a los diecisiete minutos de la reanudación cuando esté aprovechaba un pase de cabeza atrás para enviar el balón a la red.



Sí con el 2-0 los mocejoneros tenían el partido encarrilado mucho más aún con la consecución del tercer tanto pero no por eso los de Joaquín Yagüe se daban por derrotados y seguían corriendo y luchando cada balón teniendo como recompensa los dos goles marcados por Javi Robledo en los minutos 73 y 86 respectivamente. El primero de cabeza a pase de Miguel Gómez y el segundo de penalti después de señalar el trencilla la pena máxima tras tocar el balón con la mano dentro del área un defensor toledano. Con la aproximación en el marcador y en los minutos finales los azulones se fueron descaradamente a por el empate cosa que pudo ocurrir si un defensor local no desvía un balón a bocajarro que el yunquerano Gorka había enganchado dentro del área. Pero el tiempo ya no dió para más y el colegiado pitaba el final con el 3-2 definitivo, eso sí, con el susto en el cuerpo de los anfitriones que apunto estuvieron de verse privados de sumar dos puntos en lo que hubiera sido un justo empate en los minutos finales.



En resumidas cuentas otro encuentro en el que los yunqueranos han sido merecedores de algún resultado más positivo pero en el que ha pagado en exceso los despistes del primer tiempo.



Los de Joaquín Yagüe reciben el próximo sábado en El Jaenal a uno de los aspirantes al título y este nos otro que el todo poderoso C.F.Talavera B en el que será un encuentro muy complicado y en el que el conjunto azulón tendrá que hacer las cosas casi perfectas para lograr sacar algo positivo.