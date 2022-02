FS Pozo de Guadalajara fue superado con justicia por La Celestina (6-2)

domingo 13 de febrero de 2022 , 08:33h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su visita a La Puebla de Montalbán ante La Celestina (6-2). Los poceros tuvieron algunos buenos momentos en el encuentro, pero el rival dominó claramente el choque y se llevó los tres puntos de manera merecida.



El arranque local fue fuerte, tratando de arrinconar a los poceros y con ocasiones claras.



Los rojillos encontraron una contra finalizada por Andrés Romero para hacer el 0-1 a 14,37 del descanso. Los locales no cambiaron el guion, Pozo no se sentía cómodo con la situación y un gran disparo a 8 del final supuso el 1-1. 52 segundos más tarde una acción idéntica al 1- 1 supuso el 2-1 que ponía por delante a los toledanos. Pozo quiso parar la sangría, pero no pudo y vio como un error defensivo daba lugar al 3-1 a 5,41 del intermedio.



Los locales sacaron portero-jugador al final para conservar balón al final del primer tiempo, Pozo en un robo hizo el 3-2 pero una ventaja no aplicada por el árbitro impidió que el tanto subiera al marcador y con 3-1 acabó el primer tiempo.



Inicio esperanzador sin continuidad en la segunda parte



Los rojillos empezaron de forma excelente el segundo tiempo, ya que de nuevo a la contra Juancho Carqués hizo el 3-2 a los 41 segundos de juego. Fue un espejismo, ya que a 17,05 del final una gran acción individual de un jugador local dio lugar al 4-2. El tanto dejó tocados a los visitantes que se vieron cerca de igualar, y todo fue a peor cuando a 14,47 del final tras córner llegó el 5-2. La Celestina dominó y frenó el empuje visitante, logrando tras una buena acción colectiva el 6-2 a 9,40 de la conclusión. Ya en los últimos 5 minutos Pozo intentó la remontada con portero-jugador, sin éxito.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Carlos Alonso, Andrés Romero y Diego -cinco inicial- Raúl Alonso, Juancho Carqués, Rubio, Carlos Abarca, Jaime y Andrés Rodríguez.



Goleadores: Andrés Romero y Juancho Carqués.