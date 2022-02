Llega a Madrid Andy Warhol con sus obras más icónicas como 'Marilyn Monroe'

sábado 12 de febrero de 2022

La nueva exposición sobre Andy Warhol, Andy Warhol. Super Pop, abierta al público desde este sábado 12 de febrero hasta el 5 de junio, en el Palacio de Santa Bárbara de Madrid, permitirá contemplar piezas tan icónicas como Marilyn Monroe, La sopa Campbell o Mao.



La muestra, de la compañía Next Exhibition, realiza un recorrido histórico y profesional de Warhol, un viaje por la América de los años 1950, 1960 y 1970, con la participación de Art Motors y el apoyo de la Cámara de Comercio Italiana.



Contiene 124 piezas originales del artista pertenecientes al período en el que Warhol se aproxima por primera vez a la pintura, según ha informado coordinador de exposiciones de Next Exhibition en España, Juan Montiel Rozas durante la presentación de la exposición.



Andy Warhol es conocido como uno de los fundadores del Pop Art, pero durante sus cuarenta años de carrera artística supo innovar a través de una producción en la que se conjugan el marketing, la historia del arte, la moda, la música, el diseño gráfico y el mundo del cine, de la fotografía y el entretenimiento.



La exposición hace un recorrido histórico y profesional del artista en relación con los numerosos sectores en los que trabajó. A finales de los años 40, Warhol comienza a colaborar con diversas revistas de moda y, al mismo tiempo, diseña carátulas de libros y álbumes musicales. Ya en los años 50 pasa a consagrarse como diseñador.



Dividida en cuatro secciones

Andy Warhol. Super Pop está dividida en cuatro secciones que recorren la trayectoria profesional de "uno de los artistas más importantes y reconocidos por todos", ha señalado Montiel, "mostrando algunas de sus obras más conocidas así como otras que se encuentran en un proceso de revalorización, como su serie Ladies & Gentlemen", ha añadido.



La muestra inicia con su primera sala El sueño americano, una introducción al contexto en el que el Pop Art encontró su mayor desarrollo en Estados Unidos. "El pop art nace en Gran Bretaña pero tiene su mayor desarrollo en Estados Unidos, debido al sueño americano en el que cualquier persona que pudiera ir -se suponía que trabajando- podía enriquecerse y tener un nivel de vida muy bueno", ha explicado.



"Warhol emplea los elementos de la cultura popular americana, del consumismo, para acercarse al espectador llegando a democratizar la obra de arte a un nivel nunca vistos", ha expresado.



En esta primera sala se puede encontrar latas de la sopa Campbel, el gold book de Warhol -un libro que elaboraban los diseñadores gráficos en los años 60 y que enviaban a las editoriales para conseguir encargos-, y algunos de sus primeras creaciones como diseñador gráfico.



Tras ello, en la segunda sala, se aborda la revolución técnica que realizó el Pop Art mediante el uso de los sistemas de producción industrial en serie para la producción de piezas de arte. En este sentido, en esta sección se pueden observar los diferentes retratos de Marilyn Monroe. "La fama que tiene hoy en día Marilyn Monroe, sin desestimarla por el trabajo que ella realizó, se debe mucho a Andy Warhol. Porque tras morir, él cogió una fotografía y la convirtió en el icono que es hoy día", ha subrayado Montiel.



Sexo, género y opresión

La muestra prosigue con la serie Ladies and Gentleman (1974-1975) en la que el artista retrató a la comunidad Drag Queen y transexual de Nueva York. "Aquí Warhol está hablando de sexo, de género y de opresión. Esta exposición permite al visitante tener una visión más compleja del trabajo de Warhol más allá de la Marilyn o de la sopa Campbell", ha puntualizado.



Asimismo, la exposición se completa con un área infantil en donde los más pequeños pueden "despertar a su artista interior" junto con un área multimedia en el que el visitante podrá conocer "un poco más a fondo" la figura del artista mediante una entrevista a una de sus musas, ha explicado Montiel.



Finalmente, según ha señalado, la exposición concluye con dos elementos fundamentales para entender el éxito de Andy Warhol: "Por un lado, la visión del arte como un negocio y del artista como un empresario, y por otro, la capacidad de crear un arte accesible para todos y todas", comenta.



La muestra cuenta también con polaroids del artista realizadas con su cámara Big Short, diversas obras que muestran a estrellas y modelos, y aborda la relación entre moda y arte a través del empleo de nuevos soportes como las camisetas, que Warhol usó como si fueran lienzos, para realizar serigrafías de otros artistas.