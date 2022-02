Rubén de la Barrera: “Me marcho con la sensación de que deberíamos haber ganado”

domingo 06 de febrero de 2022 , 20:11h

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha valorado el punto conseguido hoy en Linarejos al término de partido. “Creo que once contra once el partido era para ganarlo y hemos tenido opciones para llevarnos los tres puntos”. “No hemos aprovechado las ventajas, hemos dominado y controlado el partido y cuando estaban con diez hemos tenido más aproximaciones. Aún así no hemos logrado desequilibrar el marcador. Nos faltó más pausa y mayor amenaza desde fuera. Hemos optado por llevar a un delantero más al área y nada. La experiencia dice que el día que no logras ganar lo mejor es sumar y no irte de vacío. Aún así, pienso que nos deberíamos de haber llevado tres puntos”.

El entrenador ha continuado explicando que lo que más valora “es que creamos ocasiones y al final tienen que entrar”. “Me preocuparía si no se generaran ocasiones. Hay que seguir afinando en la parte final y ahí hay que marcar la diferencia”. “Este estadio también es complicado y aquí no es fácil puntuar, por esa parte, estoy contento con el rendimiento del equipo, pero repito que nos ha faltado pausa cuando ellos estaban con diez y algo más de tranquilidad porque hemos estado algo precipitados en algunos momentos”.

El rival y últimos fichajes

Sobre el rival, ha recordado que el Linares “es un equipo complicado al que es difícil meterle mano con once y con diez también porque tienen buenos conceptos”. “Carracedo es un jugador peligroso pero no voy a valorar la decisión del árbitro”.

Cuestionado por los fichajes de este mercado invernal que hoy se han podido ver en Linarejos, De la Barrera ha indicado que “es pronto para valorar los refuerzos de invierno, pero creo que nos van a dar mucho y nos tienen que multiplicar las opciones que ya tiene el equipo”. “Poco a poco ya se ven cosas que nos pueden dar, a pesar de que llevan poco tiempo entrenando. De todos modos aquí necesitamos a todos y los que se ponen y quitan son ellos”.

El entrenador ha insistido en que se marchaba con “la sensación de que deberíamos haber ganado pero tenemos que conformarnos con el punto”. “Esto es muy largo y hay que seguir. Esta carrera es de fortaleza mental y hay llegar con garantías al final. El equipo compite y tiene alma y tenemos recursos”.

Agradecido a la afición

Por último ha agradecido a los aficionados “que hayan estado con nosotros y que nos acompañen porque eso siempre es un gustazo y ayuda mucho más al equipo” y ha recordado que “es la primera vez que juego en Linares y hay mucho ambiente de fútbol. Eso le da más valor a la categoría”, ha finalizado.