Guarinos advierte que con la votación de la reforma laboral "pierde la democracia y los trabajadores, y ganan los trileros"

viernes 04 de febrero de 2022 , 13:42h

La vicesecretaria general del PP-CLM, Ana Guarinos, ha asegurado que tras la aprobación de la reforma laboral del Gobierno social comunista “pierde la democracia y los trabajadores, y ganan los trileros”.



Así se ha manifestado la diputada del Grupo Popular en las Cortes tras conocer las manifestaciones de Page quien ha asegurado que con la reforma gana el Gobierno y pierden quienes hacen filibusterismo” y ha añadido que “la votación de la reforma laboral y la decisión sobre las mascarillas retrata perfectamente a Sánchez y a quienes como Page hacen seguidismo del mismo, para quienes el fin justifica los medios, y cómo entiende el poder a cualquier precio”.



Guarinos advierte que la decisión de la presidenta del Congreso “es un fraude democrático que va en detrimento de las instituciones a las que el PSOE no tiene ninguna consideración” y ha explicado que tras la votación, el Grupo Parlamentario Popular se dirigió a Batet quien como presidenta de la Mesa del Congreso demostró estar al servicio de Sánchez”.



“Es evidente que Page se ha posicionado con el PSOE y Sánchez, y en contra de Castilla-La Mancha”, ha dicho.



AFÁN CONFISCATORIO A LOS AUTÓNOMOS



Por otro lado, la vicesecretaria general del PP-CLM advirtió sobre la reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social que quiere implantar el Gobierno socialista con la complicidad de Page, con una subida que terminará por arruinar a muchos profesionales autónomos.



“Es un hecho que Page y su gobierno apoyan este plan. No hay más que ver lo que se votó ayer en el Pleno de las Cortes regionales y las palabras de sus portavoces, que defienden totalmente las medidas tomadas por Sánchez” ha afirmado Guarinos quien señala que “el esfuerzo mensual que tendrán que hacer los autónomos para pagar las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, de prosperar este plan, es ingente, con un 40,9% de subida en el primer tramo al 25,2% en el último”.



“Es decir, a los autónomos con pocos ingresos -la mayoría como complemento a un trabajo por cuenta ajena, en pluriactividad, les confiscan casi todo, como ahora, lo cual es una vergüenza; y a los que ganan más, que no tienen otra actividad y dependen para ello de su sustento, les arrebatan entre un tercio y una cuarta parte de sus ingresos, con cifras en valores absolutos que llegan a sobrepasar los 1.200 euros. Por tanto, se mire por donde se mire, es el plan de Sánchez y Page es confiscatorio”, ha concluido Ana Guarinos.