Conciertos didácticos para toda la familia en Cabanillas

viernes 04 de febrero de 2022 , 13:24h

III CICLO MÁS MÚSICA, POR FAVOR. Conciertos didácticos para toda la familia.



Actuación de «Evolution Party Band»: Historia de la música rock.



Domingo 6 de febrero de 2022, 13:00 h. Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo

Entrada gratuita con invitación. Disponibles en la Casa de la Cultura



Segunda cita de la tercera edición del ciclo «Más música, por favor», que organiza el Ayuntamiento de Cabanillas con conciertos didácticos para público familiar. Esta segunda matinal de domingo trae a la Casa de la Cultura al grupo «Evolution Party Band», una formación ya conocida en la localidad (actuaron en la primera edición del certamen) y que ofrece un extraordinario espectáculo repasando la historia y la evolución de la música rock.



La banda presenta su espectáculo como un recorrido a través de la historia de la mano de una extraterrestre recién llegada a la Tierra. La joven alienígena tiene una máquina del tiempo por la cual viaja por las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90, hasta culminar en la actualidad, con constantes cambios de vestuario.



Temas de Chuck Berry, los Beatles, The Who, Michael Jackson, The Bangles, Queen o REM son algunas de las propuestas musicales de este recorrido de 70 años de rock and roll.