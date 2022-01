Sánchez asfixia a los trabajadores autónomos

lunes 31 de enero de 2022 , 18:02h

Consideramos la asfixia como la situación en la que, por falta de aire, una persona o cualquier ser vivo, tiene graves problemas y elevado riesgo para no poder desarrollar sus funciones vitales. Tratándolo simplemente como una metáfora y trasladándolo a la política, así es como muchos trabajadores autónomos se encuentran en la actualidad, en grave situación para continuar su actividad económica por la desastrosa política de los gobiernos socialistas..



España está inmersa en una grave crisis social y económica afrontada con medidas desacertadas del Gobierno Socialista. La peor situación de crisis afrontada por el peor Gobierno posible. Durante los dos últimos años, todos nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar para salir adelante, pero especialmente los trabajadores autónomos. En concreto, todos aquellos que durante la pandemia se resistieron a cerrar sus negocios pese a las dificultades, se ven ahora recompensados con una subida radical de la cuota de autónomos a la Seguridad Social.



En concreto, en la provincia de Guadalajara, son 15.465 los autónomos que sufrirán estas nuevas medidas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Son conocidos como la empresa más grande de España, no solo por su capital humano, sino también por su tan necesaria actividad en tantos sectores de la sociedad. Todos ellos, tendrán en la próxima cuota una traba más para levantar su persiana cada mañana, pues sufrirán un incremento de sus cotizaciones a la Seguridad Social, que hará que tengan que pagar hasta el doble de lo que venían haciéndolo hasta la actualidad.



El Partido Socialista lo ha vuelto a hacer, pues ya no es novedad que centre sus políticas en el incremento de la presión fiscal y la imposición de trabas burocráticas a los más débiles. Mientras el gobierno desvía su mensaje semana tras semanas con mensajes superfluos, los españoles (autónomos y no autónomos) se ven atacados de manera directa y deliberadamente por el gobierno socialista; bien si es peluquero por la negativa a la reducción del IVA al 10%, si es ganadero y miembros del gobierno califican la carne que se exporta como de mala calidad, o todos los españoles con el simple hecho de llenar el depósito del coche, poner la calefacción, encender la luz o ir a la compra sufren el incremento de los precios del consumo, la inflación que es el impuesto de los pobres porque afecta con una mayor incidencia a los trabajadores con salarios más precarios. Mención aparte merece el precio de la luz situado en 230 euros/MWh aproximadamente, totalmente desorbitado en comparación con los 28,49 euros /MWh que pagábamos en febrero de 2021. Este aumento supone un lastre más para los autónomos que pagan las facturas de sus instalaciones cada mes, y ven reducido su beneficio de manera directa.



El Partido Popular es y será el mejor médico que tiene España para acabar con esta agonía incesante, que nos convierte en un país menos competitivo, ambicioso y de futuro. Nuestro apoyo es rotundo y estaremos al lado de todos aquellos emprendedores, jóvenes y mayores que apuesten incansablemente por su territorio, dándoles mayores facilidades y eliminando trabas que reduzcan su efectividad, y con políticas que lleven a una menor presión fiscal.



Antonio Román Jasanada

Senador del Partido Popular por la provincia de Guadalajara