Resultado de las votaciones del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara del viernes 28 de enero de 2022

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 28 de enero de 2022 , 20:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

1. Expediente 5264/2021. Nombramiento de vocalías integrantes del Consejo Sectorial de Medio Ambiente.



Unanimidad



2. Expediente 6521/2020. Designación de miembros de la Junta Municipal de Resolución de reclamaciones económico-administrativas.



Sí: 15 (PSOE, Cs, Unidas Podemos y Aike)

Abstenciones: 10 (PP y Vox)



3. Expediente 1052/2022. Aprobación del techo de gasto para el ejercicio 2022.



Sí: 13 (PSOE y Cs)

No: 10 (PP y Vox)

Abstenciones: 2 (Unidas Podemos y Aike)





4. Expediente 17274/2021. Aprobación definitiva del estudio de viabilidad económico-financiero relativo a la concesión de servicio público para la explotación de los aparcamientos subterráneos de titularidad municipal de la Calle Ferial s/n (aparcamiento “Adoratrices”, planta -1) y de la calle de Alvarfáñez de Minaya n.º 8 (Aparcamiento de “Dávalos”).



Sí: 15 (PSOE, Cs, Vox)

No: 1 (Aike )

Abstenciones: 9 (PP y Unidas Podemos)



5. Expediente 19447/2019. Propuesta de estimación de alegaciones y aprobación definitiva de las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 37 del Plan General de Ordenación Urbana.



Unanimidad



6. Expediente 18101/2020. Dación de cuenta nuevo trámite exposición pública Ordenanza tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de Guadalajara.



Dación de cuenta



7. Expediente 1079/2022. Relaciones de Decretos y Acuerdos de la Junta de Gobierno Local.



Dación de cuenta



8. Expediente 179/2022. Moción del Grupo Vox sobre área recreativa y merendero en la zona del Remate de Las Cañas.



RECHAZADA

No: 14 (PSOE, Cs y Aike)

Sí: 10 (PP y Vox)

Abstención: 1 (Unidas Podemos)



9. Expediente 624/2022. Moción del Grupo Aike sobre cohousing-coliving.



APROBADA

Sí: 17 (PSOE, Aike, Unidas Podemos, Cs, Vox,)

Abstenciones: 8 (PP)



10. Expediente 625/2022. Moción del Grupo Aike sobre la integración de espacios entre Zoo y albergue para animales.



RECHAZADA

No: 13 (PSOE, Cs)

Abstenciones: 9 (PP y Unidas Podemos)

Sí: 3 (Aike, Vox)



11. Expediente 695/2022. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida sobre declaración de zonas saturadas de locales de juego.



APROBADA

Sí: 15 (PSOE, Cs, Aike y UP)

Abstenciones: 10 (PP y Vox)



12. Expediente 712/2022. Moción del Grupo Popular sobre estaciones depuradoras para conocer la evolución del COVID en el municipio de Guadalajara.



RECHAZADA

No: 13 (PSOE y Cs)

Sí: 10 (PP y Vox)

Abstenciones: 2 (Aike y Unidas Podemos)



13. Expediente 468/2022. Moción del Grupo Vox relativa a las declaraciones del Ministro de Consumo Alberto Garzón, la Agenda 2030 y en defensa de nuestro sector ganadero y nuestros productos.



RECHAZADA

No: 14 (PSOE, Cs, Unidas Podemos)

Abstenciones: 9 (PP, Aike)

Sí: 2 (Vox)



14. Expediente 692/2022. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida para estudio de una Ordenanza de vertidos de residuos de origen animal y ganadero.



RECHAZADA

No: 20 (PSOE, PP, Vox)

Sí: 5 (Cs, Aike y Unidas Podemos)



15. Expediente 714/2022. Moción del Grupo Popular sobre apoyo al sector cárnico.



APROBADA

Sí: 13 (PP, Vox y Cs)

No: 11 (PSOE, Unidas Podemos)

Abstención : 1 (Aike)