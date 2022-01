El Ayuntamiento de Guadalajara declarará zonas saturadas de locales de juego a propuesta de Unidas PODEMOS-IU

viernes 28 de enero de 2022 , 17:52h

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado la propuesta de Unidas PODEMOS-IU para declarar “como zonas saturadas de locales de juego cuantas zonas sea legalmente posible”.



En palabras del portavoz del Grupo Municipal Unidas PODEMOS-IU, José Morales, “aunque la Ley en vigor avanza, no llega todo lo lejos que nos gustaría. Nos gustaría ver retroceder los locales de juego y no sólo congelarse. En cualquier caso, queremos llevar la ley lo más lejos posible cuanto antes mejor. Y cuanto antes es desde esta semana que la Ley entra en vigor”. Y desde Unidas PODEMOS-IU han recordado que el Ayuntamiento tiene que asumir de una vez el acuerdo de 2018 que, como vuelve a permitir la ley del juego incluye a la policía local en la inspección del acceso a estos locales.



Con respecto a la moción para que se hiciera una ordenanza municipal sobre vertidos de origen ganadero también ha sido rechazada en el pleno. Alfredo Vicente Ruano comentaba al respecto “Nosotros hablamos de un acuerdo municipal para que se hiciera una ordenanza que regule los vertidos de origen animal y para defender la ganadería extensiva, defendiendo criterios medio ambientales y de alimentación de calidad, sana y ecológica, mientras parte de las derechas solo hablan de mentiras sobre las declaraciones del ministro Alberto Garzón.” para terminar asegurando “Es una pena que parte de la derecha y un PSOE que no acaba de tener claro en qué lado están hayan rechazado esta propuesta que sería buena para el municipio”.



En cuanto a las preguntas desde el Unidas PODEMOS IU han preguntado de nuevo sobre el poblado de Villaflores y para cuando se van a dar nuevos pasos para su rehabilitación, con respecto a los criterios de ubicación de aparca bicis y sobre los pasos siguientes que se van a tomar con respecto a la implantación de fotovoltaica en instalaciones municipales.