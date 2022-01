Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

La Comunidad de Madrid insta al Gobierno de España a regularizar con FP la profesión del torero

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 25 de enero de 2022 , 19:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno de España a "regularizar la Formación Profesional de la profesión" del torero para que se lleve a cabo una "certificación profesional" que habilite a las comunidades autónomas a crear "un ciclo de Formación Profesional".



Así lo ha expresado el viceconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, al terminar la reunión que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha mantenido con la Asociación Cultural Tauromaquias Integradas, en la que han tratado el futuro de la profesión.



Novillo ha incidido en que es necesario crear una FP que "dé cabida al interés" de las personas que quieren "estar en el mundo del toreo, tener un futuro en esa profesión y que necesitan una formación básica", y ha señalado que la parte práctica debe desarrollarse "en todo el territorio" nacional y no solo en las "grandes plazas o festejos".



El viceconsejero ha subrayado el apoyo de la Comunidad de Madrid a la tauromaquia a través de acciones como "la puesta en marcha de la escuela de Batán, el apoyo a las ganaderías o el impulso a los municipios que tengan interés en realizar festejos".



De cara a la regularización de la profesión, Novillo ha achacado al Gobierno central que no "esté por la labor" de apoyar al sector taurino, "una actividad cultural protegida por la ley" y que, recalcó, "todas las administraciones tenemos el deber de protegerlas, cuidarlas y fomentarlas".



Novillo ha sentenciado que, además, la tauromaquia "preserva un ecosistema típico de España como las dehesas, que son una fuente de biodiversidad y de protección contra los incendios forestales".



"Tenemos que seguir insistiendo y hacérselo ver a aquellos que no lo quieren ver, y sobre todo solicitar respeto a una actividad cultural como cualquier otra que es parte de nuestra historia", zanjó el viceconsejero.



Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior destacan que la tauromaquia genera en España "un impacto económico anual de 1.500 millones de euros", además de "12.000 empleos" en la Comunidad de Madrid.