Madrid acoge la primera edición de 'Pop Up Art', en la calle Serrano 3 hasta el 30 de enero

martes 25 de enero de 2022 , 19:50h

Madrid acoge la primera edición de Pop Up Art, un espacio que une a diferentes artistas para ofrecer piezas exclusivas basadas en la belleza, con el fin de "acercar el arte al público general" y mantener un "equilibrio entre el artista más consolidado con el más nobel".



En declaraciones Televisión, una de las socias fundadoras de 'Pop Up Art', Rocío Padura, ha explicado que cuentan "con más de 15 artistas" que utilizan "todo tipo de técnicas -como pintura al óleo, acuarela, técnica mixta o escultura"-, entre los que se encuentran "artistas consagrados como Chillida o Manolo Valdés y artistas más nobeles, como Alberto Ribera o Tatiana Leal", entre otros.



"Funcionamos como una Feria o galería donde además de venir a ver las obras puedes adquirirlas. Lo tenemos todo cuidado al detalle", ha subrayado Padura, al mismo tiempo que ha manifestado que "a la gente le cuesta entrar más a una galería porque impone más y este sitio es relajado y desenfadado, por lo que te invita a entrar porque no vas a estar intimidado".



Asimismo, ha destacado que están teniendo "una buenísima aceptación, porque al público le gusta ver arte, cosas bonitas, y estamos en plena calle Serrano lo que hace que todo el mundo pueda acercarse".



Según Padura, la idea de esta feria surgió junto a Eugenia Fernández-Shaw y Rocío Galatas, "al darse cuenta de que la gente pedía ver arte y rodearse de cosas bonitas", y considera "que ha sido un acierto".



Además de mostrar la belleza y acercar el arte al público general, 'Pop Up Art' también quiere dar apoyo a los nuevos emprendedores, dando a conocer la obra de nuevos artistas.



En este sentido, la artista Mónica Balanzategui ha destacado "la selección variada de artistas que han roto la barrera entre el público general y el mundo del arte".



Asimismo, Balanzategui ha explicado que su obra "se basa en elementos que solemos desechar como sociedad, reutilizando distintos materiales como plástico, madera o cartón y dándoles un acabado en hierro".



Pop Up Art se encuentra en la calle Serrano número 3 y podrá visitarse hasta el próximo 30 de enero en un horario de 11.00 a 20.00 horas.