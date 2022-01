Núñez propone un ambicioso Programa Estratégico para el Rescate de los Autónomos de Castilla-La Mancha que consensuará con los profesionales del sector

martes 25 de enero de 2022 , 18:23h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presentado un ambicioso Programa Estratégico para el Rescate de los Autónomos de la región, que consensuará con los profesionales del sector, y que cuenta con dos líneas fundamentales, como son las ayudas directas al colectivo con inyecciones económicas y una bajada de impuestos, aumentando las bonificaciones fiscales.



Así lo ha avanzado, en rueda de prensa en la sede del PP de Albacete, donde ha indicado que este Programa es necesario porque los autónomos están siendo “los que peor lo están pasando”, ya que “este colectivo de pequeñas empresas es el que está sufriendo las últimas consecuencias de la nefasta política económica de Sánchez en España y de Page en Castilla-La Mancha”.



Una propuesta, según ha incidido Núñez, que durante las próximas semanas será participada por el conjunto de las entidades económicas de la región, aplicando la máxima del PP-CLM de contactar con el conjunto de la sociedad civil, para que este Plan sea “completado, mejorado y avalado” por los principales colectivos vinculados al sector de la Comunidad Autónoma.



El líder de los ‘populares’ ha lamentado que el país y la región se encuentran en un momento “complicado”, con unos presupuestos nacionales y regionales sin ningún tipo de medida de incentivación para el autoempleo y para que los autónomos tengan “un alto nivel de protección”. Algo que se suma a la subida generaliza de impuestos a nivel nacional, a la baja ejecución de los presupuestos del pasado año, al incremento generalizado de precios o a una inflación “galopante” que está en vías de convertirse en algo estructural.



Núñez ha dicho que la subida del precio de la luz, del gasoil o de los costes en general, así como la inflación, acompañado de una bajada de actividad por culpa de la pandemia, está provocando a los autonómicos una situación cercana a la pérdida. “Si a todo esto añadimos la subida de las cuotas de autónomos, la balanza económica se asemeja compleja”, ha advertido.



Así, el presidente del PP regional ha indicado que “lejos de recuperar la economía”, lo que hace el PSOE con este tipo de actuaciones es “alejar” a los autónomos la capacidad de recuperación económica y poner en riesgo su viabilidad.



Núñez ha advertido que el PP rechaza esta política económica de los socialistas en España y en Castilla-La Mancha basada en la subida de impuestos, en la subida de la cuota de autónomos o en la ausencia de ayudas directas para el colectivo.



PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL RESCATE DE LOS AUTÓNOMOS



Por ello, ha defendido el Programa Estratégico para el Rescate de los Autónomos de Castilla-La Mancha que ha propuesto este martes y que, en materia de ayudas directas, implica la revisión de los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas directas para el inicio, mantenimiento y consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas.



Además del establecimiento de los mecanismos necesarios para los autónomos que dejen el 28 de febrero de percibir la prestación por cese de actividad, al menos para que puedan seguir afiliados al RETA; la concesión de moratorias y ayudas para los autónomos y pymes que tienen concedido un Préstamo ICO y que a día de hoy siguen sin poder hacer frente a los plazos o la concesión de ayudas para quienes se constituyan como trabajadores por cuenta propia e inicien una actividad empresarial, de forma que puedan hacer frente a los gastos de inicio con ayudas de 2.500 euros, que aumentarían a los 3.500 euros en el caso de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.



También, la puesta a disposición de ayudas de 3.000 euros a los autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla-La Mancha, incrementándose si la actividad se sitúa en municipios de menos de 5.000 habitantes en 1.000 euros más o en 1.000 euros más si se trata de mujeres como medida de fomento al empleo femenino.



Núñez apuesta igualmente por la concesión de una ayuda en pago único del equivalente a un año de cotización de la base mínima, para todos aquellos autónomos que por razones derivadas de la pandemia o por causas sobrevenidas imputables a las administraciones públicas, se hayan visto obligados a interrumpir su actividad o ésta se haya visto condicionada; o por la concesión de ayudas a los autónomos que hayan causado baja fiscal en su actividad por causa de la pandemia y decidan reemprenderla en el plazo de un año, con el objetivo de recuperar su empleo, una ayuda fijada en 6.000 euros con carácter general, alcanzando los 10.000 euros si se trata de mujeres, jóvenes o mayores de 45 años.



Otra de las propuestas que contempla este Plan es establecer una tarifa plana para los autónomos que inicien su actividad, una vez agotada la estatal, y por plazo de un año.



En cuanto a las ayudas específicas en materia de tributos cedidos y tasas, Núñez ha destacado que propone un incremento del importe del Mínimo Personal y Familiar hasta un 10 por ciento para quienes desarrollen una actividad económica en la región y para los autónomos que, durante 2020, 2021 y en los 6 primeros meses de 2022, hayan visto reducidos sus ingresos, tengan pérdidas en sus actividades o no hayan podido desarrollar su actividad por las limitaciones impuestas.



También, una deducción en la cuota para los autónomos que hayan emprendido una actividad económica desde el 1 de enero de 2021 o adquirido participaciones de una sociedad, del 30 por ciento de la inversión, con límite de 5.000 euros al año, pasando a ser del 50 por ciento, y hasta 6.000 euros al año, si el autónomo entra a formar parte de una Cooperativa.



Núñez ha apostado por eliminar impuestos por la adquisición de suelo industrial; por una bajada del 25 por ciento en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el medio rural para la transmisión de negocios; por la deducción autonómica por inversión para la adquisición de acciones y participaciones sociales, ampliación del ámbito de la deducción a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada; por la deducción incrementada del 50 por ciento, con un límite de 12.000 euros, para el caso de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación; por la reducción por la adquisición mortis causa e inter vivos de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades; o por la mejora del plazo de mantenimiento de la empresa con independencia del grupo de parentesco.



Por último, ha propuesto la supresión de tasas que afectan a autónomos y pymes en la gestión diaria, especialmente las relativas a la presentación de libros contables, actas de asambleas cooperativas, presentación de depósitos de cuentas o solicitud de valoraciones de inmuebles.



UN MODELO QUE FUNCIONA EN ANDALUCÍA O MADRID



Núñez ha destacado que este modelo ya está funcionando en Comunidades Autónomas como Andalucía o Madrid, que son las que están “tirando de la creación de empleo y de la economía". Así, ha puesto en valor que presidentes autonómicos como Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso tienen como modelo bajar impuestos cada vez que Sánchez los sube, mientras que Emiliano García-Page no hace nada por ayudar a este colectivo.



Por ello, ha reiterado que no solo se debatirá este Programa en sede parlamentaria, sino que previamente se va a participar con el conjunto de la sociedad civil castellanomanchega para presentar un proyecto con el que el PP gobernaría la región y que, en caso de que Page desoiga, llevará a cabo en 2023.