Actividades culturales del Centro Ibercaja Guadalajara para los días 26 y 27 de enero de 2022

lunes 24 de enero de 2022 , 12:12h

CONFERENCIA. CEFALEAS: LA OTRA PANDEMIA DEL S. XXI

Miércoles 26 de enero, de 19 a 20.30 h.

Conferencia impartida por el Dr. Antonio Yusta Izquierdo, Jefe de Sección de Neurología del Hospital Universitario de Guadalajara.

Coordina la conferencia el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara.

Hay pandemias que pasan, las provocadas por agentes infecciosos; hay otras que persisten y se convierten en endemias.

La cefalea, el dolor de cabeza, es una de ellas. Se calcula que más del 95% de la población mundial sufrirá, en algún momento de su vida, un dolor de cabeza.

Sin embargo la causa más frecuente va a ser la migraña. La migraña es una enfermedad con múltiples síntomas, entre ellos la cefalea, y es la causa de una mala calidad de vida y de pérdida de horas de trabajo y ocio para quien la padece. Aproximadamente el 20% de las mujeres y el 12% de los hombres la van a padecer. En la actualidad tenemos fármacos tanto para aliviar la crisis de migraña como para prevenirla, que se han demostrado muy efectivos. El tratamiento tendrá que ser personalizado para cada paciente.

Más información e inscripciones en: https://www.fundacionibercaja.es/guadalajara/conferencia-cefaleas-la-otra-pandemia-del-s-xxi

CONFERENCIA. ¿DÓNDE ESTABAS ENTONCES... EN GUADALAJARA? (AÑOS 40-90)

Jueves 27 de enero, a las 19.30 h

Conferencia impartida por Fco. Javier Segura Sanz, Guía Oficial de Turismo y Director de Guiarte Guadalajara.

El Centro Ibercaja Guadalajara presenta el ciclo “¿Dónde estabas entonces...?”. Un ciclo de conferencias y cursos para conocer multitud de historias y acontecimientos vividos en Guadalajara y nuestra provincia entre los años 40 y 90, coordinado por Guiarte Guadalajara.



Para los que lo han vivido o para los que se lo han contado, esta charla va dirigida a recordar grandes eventos y a acordarnos de personajes ilustres que nacieron o habitaron nuestra tierra en estos años.

Si te invade la nostalgia, si quieres recordar cómo fueron esas décadas en nuestra ciudad o si no has conocido esa época, pero has oído hablar de ella y quieres conocerla un poco mejor, te invitamos a la charla-conferencia en nuestro Centro Ibercaja.



Más información e inscripciones en: https://www.fundacionibercaja.es/guadalajara/conferencia-donde-estabas-entonces-en-guadalajara-anos-40-90