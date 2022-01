EL ÚLTIMO ESCÁNDALO DE SÁNCHEZ : Reporteros Sin Fronteras condena el VETO y la 'convocatoria selectiva' de los medios de comunicación por parte del Gobierno de PSOE/PODEMOS

miércoles 19 de enero de 2022

Reporteros Sin Fronteras condena la exclusión a más de una decena de medios de comunicación de la sesión informativa sobre la gestión de los fondos europeos celebrada en Moncloa el martes 18 de enero, que reunió al Secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès; el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, y el Secretario General del Departamento de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, con otros periodistas que sí fueron convocados.



Vozpopuli, El Mundo, ABC, Cope, Onda Cero, La Razón, OK Diario, The Objective, Servimedia, Colpisa o Libertad Digital han confirmado haber sido víctimas de esta “convocatoria selectiva”, que fuentes del Gobierno han achacado a la “falta de aforo” de la sala, ubicada en el mismo recinto donde posteriormente se celebró la rueda de prensa del Consejo de Ministros.



Reporteros Sin Fronteras cree poco verosímil que las limitaciones de aforo solo impacten en medios cuyas líneas editoriales están más alejadas del Ejecutivo y no entiende por qué no se usaron otras opciones, como la elección de una sala más amplia, la realización de distintas convocatorias seguidas o la opción de participar de forma telemática. Algunos de los medios excluidos explican que Moncloa apunta al Ministerio de Economía como autor de la convocatoria y que la Secretaría de Estado de Comunicación ha prometido repetir el “briefing” (sin confirmación de que así sea), pero lamentan con razón que la información ya ha sido publicada en algunos medios.



"Convocatorias poco transparentes" de Moncloa.-



Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España, ha reconocido que no es "la primera vez" que afean "convocatorias o comparecencias poco transparentes" del Ejecutivo nacional que, según suscribe esta, "atentan contra la debida igualdad de trato que el Gobierno ha de tener para con todos los medios y para con los ciudadanos que libremente los eligen como fuente de información".



En esta línea, Rodríguez insta al Gobierno a dar "explicaciones rápidas y verosímiles sobre lo sucedido", puesta que lo sucedido resulta "cuando menos sorprendente que una falta de aforo afecte exclusivamente a medios de sensibilidades que pueden considerarse cercanas”.



Ciudadanos lleva a Bruselas el veto del Gobierno.-



El eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha presentado una pregunta urgente a la Comisión Europea sobre el veto de Moncloa.



Vázquez explica a la Comisión Europea que el veto tiene una doble consecuencia. El Gobierno de España incumple la Carta Europea de Derechos Fundamentales en su artículo 11.2, no respeta la libertad y el pluralismo de prensa, por lo que pide al Ejecutivo comunitario que se pronuncie. Pero además veta el trabajo de estos medios sobre un asunto tan importante como son los fondos de recuperación y la gestión que el Gobierno hace de ellos, que está siendo muy criticada.



"Nos jugamos mucho como país con los fondos y la opacidad y la censura no deben ser toleradas", ha reivindicado el eurodiputado liberal. Por ello, ha pedido a la Comisión medidas que garanticen que esta gestión "se lleva a cabo de forma transparente y sometida al escrutinio independiente de los medios de comunicación".