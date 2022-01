Cárcel para el exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía y para el ex director general por el caso de los ERE

viernes 14 de enero de 2022

Una de las piezas separadas de la macro causa sobre los ERE fraudulentos que se concedieron durante los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía ya ha sido vista para sentencia. Se trata de la que corresponde a las subvenciones que recibió la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).



La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla juzgó esta pieza del caso de los ERE entre septiembre y diciembre de 2020 y según afirma la sentencia de 332 páginas difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se condena al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, y le impone siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días. Por contra, lo absuelve de un delito de tráfico de influencias.



El exconsejero de Manuel Chaves ya fue condenado a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta en la sentencia relativa al "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos para los ERE y ayudas investigadas.



También ha sido condenado el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación, y le impone cuatro años y un día de cárcel y diez años y un día de inhabilitación absoluta; pesando ya sobre él una pena de siete años de cárcel y 18 años de inhabilitación por la citada sentencia del "procedimiento específico".



En la sentencia recogida por Europa Press se destaca que por otro lado la Audiencia de Sevilla ha absuelto al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá de delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano de los delitos de malversación y prevaricación de los que fueron acusados, declarando asimismo extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y de otro encausado que fue incluido como 'intruso' en el ERE de Acyco, en concreto Andrés Carrasco Muñoz.