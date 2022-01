El tiempo en Sigüenza para este jueves es de -7ºC de mínima y 8ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Siguen bajando las temperaturas este jueves en Guadalajara cuya provincia está en ALERTA por BAJAS TEMPERATURAS

El tiempo en Guadalajara para este jueves es de 1ºC de mínima y 9ºC de máxima con un 20% de nubes y una probabilidad de lluvia del 8%. La velocidad del viento será de 8 km/h soplando de dirección sureste.

jueves 13 de enero de 2022 , 08:27h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo nuboso en el sureste y poco nuboso o despejado en el resto, aumentando desde primeras horas a nuboso o intervalos nubosos en toda la Comunidad, excepto a los extremos noreste y suroeste. Al final de tarde quedará de nuevo poco nuboso, salvo en el suroeste de Albacete donde se mantendrá nuboso.



No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el sureste, más probable en las sierras de Alcaraz y Segura y en el extremo este de Albacete. Habrá brumas y algunas nieblas matinales en el sureste y en La Mancha.



Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o con cambios ligeros, con predominio de los ascensos en el sureste y los descensos en el resto; y las máximas irán en descenso, en general ligero. Habrá heladas generalizadas en el noreste, más intensas en la zona de Parameras de Molina y en cotas altas de la Serranía de Cuenca, y dispersas en el resto de la Comunidad. El viento soplará de componente este, más intenso en las sierras de Alcaraz y Segura y durante las horas centrales del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 10ºC en Albacete, 0 y 10ºC en Ciudad Real, 3 y 9ºC en Cuenca, 1 y 9ºC en Guadalajara y entre 1 y 10ºC en Toledo.



La AEMET avisa por riesgo de heladas de hasta -7ºC a 11 provincias este jueves, Guadalajara entre ellas.-





Las temperaturas caerán este JUEVES, en particular las mínimas, y se producirán heladas de cierta intensidad, con termómetros que llegarán a -4 a -7 grados centígrados (ºC), por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado por riesgo de temperaturas mínimas a once provincias, mientras que avisa por riesgo o riesgo importante por fenómenos costeros a cuatro provincias del sur de la Península así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



En concreto, el aviso amarillo que afectará a mayor número de provincias son las temperaturas mínimas, que se ha activado en Huesca, Zaragoza, Teruel, León, Burgos, Palencia, Salamanca, Guadalajara, Barcelona, Gerona y Lérida.



Además, el riesgo por fenómenos costeros será importante (naranja) en Cádiz, donde se espera viento de Levante con fuerza 8 al este de Tarifa y con fuerza 7 en el este y en el área de Algeciras. En esta provincia habrá mar combinada del Este de 3 a 4 metros.



También tendrán aviso (amarillo) por fenómenos costeros con vientos fuertes y olas de 3 o 4 metros en las provincias de Málaga, Granada, Almería así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



En general la jornada estará marcada por cielos poco nubosos en la mayor parte del país, con algunas nubes bajas al principio del día en el área cantábrica, la meseta Norte y en el sistema Central.



En el área mediterránea habrá intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles y dispersas que serán más probables en la mitad sur. La nubosidad puede extenderse a lo largo del día a Andalucía occidental y la AEMET no descarta nieblas matinales en las depresiones del nordeste de la Península. Asimismo, apunta la posibilidad de que se registre calima ligera en Canarias.



En general las temperaturas tenderán a bajar en el conjunto de la Península y las mínimas al final del día caerán de forma notable, sobre todo en la cordillera Cantábrica y sistema Ibérico norte. Las heladas se extenderán por buena parte del interior norte y este de la Península, más intensas en montaña, localmente fuertes en Pirineos.



Por último, respecto a los vientos, la AEMET pronostica que soplarán del este y del norte en la mayor parte del país, con levante fuerte en el Estrecho e intervalos de viento fuerte del este al final en el norte del Galicia y del norte al principio en el Ampurdán y Menorca.