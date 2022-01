Los ciclos musicales de «Noches Acústicas» y Conciertos Didácticos regresan a Cabanillas en 2022

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 11 de enero de 2022 , 13:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A finales de este mes de enero regresan a la programación cultural de Cabanillas del Campo dos importsntes propuestas culturales en el ámbito de la música, y de gran aceptación en temporadas anteriores. Por un lado, se va a organizar la segunda edición del ciclo de «Noches Acústicas de Cabanillas», una propuesta de música «indie» que el pasado diciembre completó su primera edición, desarrollada entre 2020 y 2021 con media docena de conciertos que tuvieron que partirse antes y después del estallido de la pandemia.



Por otro lado, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento también recupera la iniciativa de los conciertos didácticos destinados a público familiar, el programa «Más música, por favor», en la que será su tercera edición.



II Noches Acústicas de Cabanillas

Si la primera edición de este programa se dedicó a las mujeres creadoras, esta segunda edición tiene como eje central la difusión de artistas emergentes. Una docena de cantantes y grupos llegarán a la Casa de la Cultura de Cabanillas en media docena de citas dobles, a celebrar siempre el último viernes de cada mes de enero a junio de 2022.



En el cartel de este segundo ciclo aparecen importantes figuras emergentes del panorama independiente nacional, como «Club del Río» o «Bambikina»; y además otros artistas más consolidados, como «The New Raemon» o «Alondra Bentley».



Hay que reseñar que las «Noches Acústicas de Cabanillas» se han convertido ya en un evento de referencia cultural en el panorama de la música indie española, y la primera edición tuvo una gran repercusión en medios especializados de todo el país. Para este segundo ciclo, el esquema será el mismo que en la anterior edición: Cada jornada de «Noche Acústica» comenzará con una exposición plástica protagonizada por una artista que desplegará su obra en la Cafetería de la Casa de la Cultura. Estas exposiciones abrirán sus puertas a las 19 horas. Posteriormente habrá sesión musical, con un doble concierto en directo cada día (atención, porque en esta ocasión se adelanta el inicio de los conciertos a las 20:00 h., en lugar de a las 20:30 h. como en el ciclo anterior). Y después de los conciertos, la velada finalizará con un «aftershow» en la cafetería de la Casa de la Cultura, donde el público podrá conocer y charlar con los artistas al tiempo que se toma una cerveza. Al igual que en la primera edición, la entrada a las Noches Acústicas es gratuita con invitación, y las entradas pueden solicitarse en la propia Casa de la Cultura.



Estas II Noches Acústicas de Cabanillas comienzan por tanto el próximo viernes 28 de enero, con la actuación musical de «Bambikina», y el grupo «Debbie&The Bee» como telonero; y la exposición plástica de «Artista Bripolar». Hay que reseñar que,. además, para esta primera sesión se ha preparado también una exposición con las mejores fotografías de las primeras «Noches Acústicas».







Conciertos didácticos «Más música, por favor»

Además de las «Noches Acústicas», el Ayuntamiento también recupera con el nuevo año la celebración del ciclo «Más música, por favor», orientado a público familiar, con la celebración de conciertos didácticos mensuales, en la matinal del domingo en la Casa de la Cultura.



Esta será la tercera edición de este ciclo de conciertos de carácter educativo, en la que cada sesión se centra en estilo o tipo de música, con actuaciones que combinan la música en directo con las explicaciones sobre la historia de ese tipo de música.



Este tercer ciclo «Más Música, por favor» tendrá un total de 8 actuaciones, con cinco citas de enero a mayo; y otras tres de septiembre a noviembre. En el mismo se abordarán estilos como el pop, el rock and roll, el twist, la rumba, la música de bandas sonoras, el charlestón, la ópera, y habrá una sesión monográfica sobre la música de los Beatles.



Las actuaciones serán siempre los domingos a las 13 horas en la Casa de la Cultura, con la entrada gratuita.



La primera cita será el domingo 23 de enero, con el grupo «Pop Factory», y un repaso a la historia de la música pop.











II NOCHES ACÚSTICAS DE CABANILLAS – CICLO DE ARTISTAS EMERGENTES

Apertura exposiciones: 19 horas. Conciertos: 20 horas. Casa de la Cultura de Cabanillas



28 Enero. Concierto: Bambikina + Debbie & The bee. Exposición: Bripolar

25 Febrero. Concierto: The New Raemon + Oihan. Exposición: Pati Duque

25 Marzo. Concierto: Alondra Bentley + Moses Rubin. Exposición: Bigui Size

29 Abril. Concierto: Club del Río + Elle Belga. Exposición: Zaras Rojas

27 Mayo. Concierto: Santero y los Muchachos + The Sweet River Band. Exposición: Elena Fernándes

24 Junio. Concierto: Kuve + Taiacore. Exposición: Silvia Bezos.





III CICLO DE CONCIERTOS DIDÁCTICOS «MÁS MÚSICA, POR FAVOR»

Conciertos: 13:00 h. Casa de la Cultura de Cabanillas



23 Enero. «Pop Factory» (música pop)

6 Febrero. «Evolution Party Band» (música rock)

13 Marzo. «Let’s twist again» (música twist)

24 Abril. «Rumbersión» (música de rumbas)

15 Mayo. «Quinteto Johnny Guitar» (música de bandas sonoras)

25 Septiembre. «Amalia» (música charleston)

16 Octubre. «Quinteto Johnny Guitar» (música de The Beatles)

13 Noviembre. «Orquesta Carlos III de El Escorial» (ópera).