El PP-CLM exige a Page que realice un cribado masivo con test de antígenos a toda la Comunidad Educativa para garantizar una vuelta segura a las aulas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 10 de enero de 2022 , 17:44h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha exigido hoy a Page que realice un cribado masivo con test de antígenos a toda la Comunidad Educativa para garantizar una vuelta segura a las aulas.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha lamentado que el Gobierno regional se haya dedicado a rechazar todas y cada una de las medidas que el presidente Paco Núñez ha realizado en materia sanitaria para luchar contra la pandemia y que son buenas para los castellanomanchegos.



En este sentido, ha asegurado que, dada la evolución de la pandemia durante esta sexta ola y el elevado número de contagios, la vuelta al colegio tiene que realizarse en las mejores condiciones para que las aulas sean un lugar seguro, tanto para el personal docente como para el alumnado, y dar así seguridad también a las familias.



“Existe un desamparo total y absoluto por parte del Gobierno de Page ante la vuelta a las aulas de los más pequeños tras la época navideña”, ha lamentado Guarinos.Y esto, ha indicado, es un auténtico problema teniendo en cuenta el nivel incidencia que existe a día de hoy en nuestra región.



Por eso, Guarinos ha preguntado a Page qué medidas ha previsto o ha puesto en marcha para garantizar una vuelta segura a las aulas y, además, ha pedido que aclare qué medidas adicionales tiene previsto poner en marcha para evitar que suceda lo ocurrido en Francia, que, tras la primera semana de incorporación a las aulas, se han producido más de 50.000 contagios.



De esta manera, ha recordado que, antes de Navidad, el presidente Paco Núñez ya propuso que se repartiera un test gratuito a cada castellanomanchego para que los encuentros familiares y sociales fueran lugares seguros y así frenar la expansión del virus, pero Page se negó y prefirió gastarse el dinero de los ciudadanos en financiar fiestas privadas de cumpleaños de una marquesa.



“Page tiene dinero para fiestas, pero no tiene dinero para repartir test gratuitos a la población. Esas son las prioridades del presidente de esta tierra”, ha dicho Guarinos.



Por eso, ha pedido a Page responsabilidad, y que, ya que se negó a aceptar la propuesta de Paco Núñez previa a las fiestas navideñas, ahora acepte la realización de test de antígenos a toda la Comunidad Educativa, garantizando la seguridad en el regreso a las aulas.



Denuncia la falta de humanidad de Page y un exceso de soberbia



Por otra parte, se ha referido también a la falta de humildad del Gobierno que preside Page y a su “exceso de soberbia”, lo que ha provocado una pésima gestión a la hora de afrontar esta sexta ola, colapsando a Atención Primaria de la Región.



La falta de previsión del Gobierno regional ha provocado un auténtico caos en los centros de salud y ha dejado a los profesionales sanitarios desamparados.



En este sentido, ha advertido que, durante estos días nos hemos encontrado con centros de salud cerrados porque Page no había previsto la sustitución de médicos, como es el caso del consultorio local de Torrejón del Rey; o el caso del centro de salud de Azuqueca de Henares que un día abrió sus puertas con un solo médico de urgencias para una población de más de 40 mil habitantes; o el centro de salud de Cabanillas del Campo, con dos médicos para atender a toda la población.



Y, ante esta situación, el presidente de las Cortes y secretario provincial del PSOE en Guadalajara, y Alcaldes socialistas, en lugar de defender la necesidad de más sanitarios y más medios en Atención Primaria, se han dedicado a pedir responsabilidades y que se investigue a los sanitarios. Hace unos meses les aplaudían, hoy les atacan.



Por ello, ha criticado que los socialistas de esta tierra no defiendan a aquellos que están en primera línea de batalla frente a la Covid19, y sí se dediquen a atacarles y responsabilizarles de lo que sólo la mala gestión del Gobierno de Page y de su partido, el PSOE, es responsable.



Exige a Page que se retrate en el Pleno y repruebe las declaraciones de Garzón



Además de esto, Guarinos ha exigido a Page que se “retrate”, en el Pleno del próximo jueves, y repruebe las “desafortunadas e irresponsables” declaraciones de Garzón, ya que estas palabras han hecho mucho daño al sector ganadero. “Page no puede seguir rasgándose las vestiduras ante lo que es responsabilidad suya también. Si hoy Garzón es Ministro es porque Sánchez es Presidente del Gobierno. Y si Sánchez es Presidente es porque Page lo ha puesto ahí”. Por ello, en el próximo pleno, que se celebrará este jueves, Page debe retratarse votando a favor la reprobación que propondrá el PPCLM de las “desafortunadas e irresponsables” declaraciones de Garzón, declaraciones que son mentira y que han hecho mucho daño al sector ganadero.



También ha recordado que Page sigue en su línea de “blanqueo” cuando está aplicando en Castilla-La Mancha todo lo que critica del Ministro de Consumo. Así, ha dejado constancia de que el Gobierno de Page también aconseja en sus guías de consumo comer menos carne, como Garzón. Y, otro ejemplo de sus permanentes contradicciones es, por un lado, criticar a Garzón por sus declaraciones sobre las macro granjas y, por otro, aprobar en nuestra región una moratoria para que no se instalen macro granjas, ni se den permisos relacionados con estas instalaciones hasta el 2025, que es lo que ha hecho el PSOE de Page vía enmienda a la ley de medidas tributarias y administrativas que, previsiblemente, se aprobará este jueves.



Por eso, el PP-CLM ha solicitado a Page que “deje de rasgarse las vestiduras” y que apoye la propuesta que este jueves hará Paco Núñez en el pleno, pidiendo el cese del ministro Garzón y reprobando su actitud. Le pide que se ponga del lago de quien no ha estado nunca, los ganaderos.



Así, ha advertido que el PP-CLM no va a permitir esta campaña de acoso y derribo al sector ganadero y nos va a tener siempre en frente para defender a los hombres y mujeres del campo, de la agricultura y del extenso y amplio mundo rural que tenemos en esta tierra.