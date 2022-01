Los Reyes Magos han vuelto a visitar a los niños de Quer casa por casa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 06 de enero de 2022 , 11:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Como ya ocurriera en el año 2022, el Ayuntamiento de Quer ha organizado una Cabalgata personalizada en la que Sus Majestades los Reyes Magos no han faltado a su cita anual con los niños y niñas de Quer, en las apropiadas condiciones de seguridad debido al aumento de contagios por COVID19.



En estrecha colaboración con el Ayuntamiento y con los voluntarios de Protección Civil, Sus Majestades habían preparado el recorrido, con horarios de paso previstos, elaborando una ruta que luego han cumplido puntualmente, entregando más de 160 regalos en los hogares seteros para niños y niñas de hasta 11 años.



El recorrido predeterminado, ha comenzado por el Barrio de los Enebros, continuado por el de las Escuelas, y Alameda, casco histórico y ha terminado en Miravalles.



Majestades iban protegidos con mascarillas, así como también los pajes reales. A uno y otro lado de la comitiva real, los voluntarios Protección Civil, que han cumplido ya un año de servicio en Quer, han estado pendientes en todo momento de que no se rompiera el protocolo antiCOVID19, de vigilar el tráfico y de señalizar los correspondientes cortes de calles al paso de la comitiva.



Rafael Soto, vecino de Quer, que ha logrado, un año más, que la carroza de los Reyes Magos tuviera el realce que merecen los niños seteros.



La lluvia, que hacía su aparición al filo de las 17 horas, no ha impedido que los niños y niñas de Quer que así lo habían solicitado, recibieran sus regalos en la puerta de sus casas, con una nueva Cabalgata personalizada.



Sólo un Rey Mago ha entregado el regalo en cada casa, y se ha procurado en todo momento que no hubiera contacto físico entre Sus Majestades y los acompañantes y las familias seteras.



La Cabalgata comenzaba a las 16 horas, y terminaba pasadas las 20 horas, con todos los niños de Quer felices en sus casas.



A lo largo del recorrido, el Ayuntamiento de Quer iba a entregar los premios correspondientes a los concursos que se habían convocado estas Navidades: de fotografía, el logo de la igualdad y la fachada mejor decorada. Sin embargo, la lluvia ha impedido que se hiciera con normalidad hoy, de manera que se ha postpuesto para efectuar la entrega en el Ayuntamiento la próxima semana. El ganador de este año en el concurso de fotografía ha sido Laurent Morales Arcos por la foto 'El viaje de la vida'. El segundo premio ha sido para Cristina Espinosa por 'Colores con encanto 1'. Recibirán un premio de 100 € para el autor de la fotografía ganadora y 50 € para el finalista.



La familia que ha ganado el concurso de fachadas correspondiente a la Navidad de 2021-2022, por la decoración de su casa, es la que reside en el número 70 de la calle de la Ermita de la Soledad (María Luisa Luque).



También se le entregará el premio, de 250 euros, correspondiente al concurso para el logotipo de la igualdad, a José Andrés Corchero la próxima semana.



Además de los concejales del gobierno municipal, también han acompañado el recorrido para agilizar la entrega de regalos. “El inesperado giro que ha vuelto a dar la pandemia, ha hecho que nos decantáramos por pedirles de nuevo a los Reyes Magos que se acercaran a las casas de los seteros, y no al revés. Les damos las gracias, así como a todos los voluntarios que han colaborado para que las navidades seteras no hayan perdido su magia, y, por supuesto, deseamos que los niños de Quer disfruten con sus juguetes y sean felices”, asegura José Miguel Benítez, alcalde de Quer. El alcalde le daba las gracias a todos los voluntarios que han hecho posible la Cabalgata, "en unas condiciones climatológicas difíciles, con frío y lluvia, muchas gracias a todos los que lo han hecho posible", terminaba.