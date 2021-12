El PP tacha los presupuestos de Vega “de continuistas y carentes de proyecto alguno para la provincia de Guadalajara"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 30 de diciembre de 2021 , 17:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha tachado los presupuestos de Vega “de continuistas” porque no han sido capaces de ejecutar los proyectos que habían presupuestado en años anteriores. Así se desprende de la memoria del proyecto de estas cuentas que han elaborado y que a todas luces reflejan la “inoperancia e ineficacia” del equipo de Gobierno, formado por PSOE y C’s.



Unos presupuestos que han sido aprobados en la sesión plenaria celebrada hoy en la Diputación Provincial, y de los que Esteban asegura “no cubren las necesidades de los ayuntamientos y los vecinos de la provincia de Guadalajara”.



Por todo ello, el Grupo Popular, ha exigido al equipo de Gobierno que “se ponga a trabajar de verdad, que se comprometa con los pueblos, que de verdad ejecute aquellas inversiones y proyectos que presupuesta sobre el papel, y que no repita la catástrofe de estos dos últimos años”.



El Grupo Popular ha lamentado que no existan programas, medidas o iniciativas nuevas que permitan afirmar que el crecimiento de esos nueve millones de euros en el presupuesto vaya a repercutir directamente en nuestros municipios.



Durante su intervención, Esteban ha criticado la grave situación que existe con numerosos proyectos de años anteriores que continúan sin ejecutarse: 972.000 euros de Planes Provinciales de 2020, 263.000 euros de 2019, 680.000 euros del Plan de Caminos de 2020, más los 900.000 de 2021, 260.000 euros de Obras Hidráulicas de 2020, más los 800.000 de 2021 o 110.000 euros del Plan Informático de 2020, más los 120.000 de 2021; un “absoluto despropósito”.



El portavoz popular reprocha a Vega que venda los Planes Provinciales “como el proyecto estrella” cuando llevan ejecutándose décadas y además “este año desciende 250.000 euros”.



También ha reprochado los responsables de la Institución Provincial por rechazar las enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Popular dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en nuestros pueblos, así como los servicios que se prestan en los municipios.



Vega y su equipo han dicho no a las siguientes propuestas planteadas por el Grupo Popular: Plan de Obras Hidráulicas, segunda fase de arreglo de consultorios locales, Plan de inversión en edificios municipales, Plan de travesías urbanas, Plan de inversión en cementerios municipales, Plan de arreglo de infraestructuras municipales, Garantía de acceso a internet, Ayuda a Domicilio, Plan de recuperación del patrimonio histórico, mejoras en la infraestructura turística digital de ayuntamientos y Labores de difusión de la Batalla de Aníbal (CARACA).