Ana Obregón da positivo en coronavirus y no presentará las Campanadas en TVE

miércoles 29 de diciembre de 2021 , 19:43h

La presentadora Ana García Obregón no dará finalmente las Campanadas en Televisión Española tras haber dado positivo por covid, aunque se encuentra bien, en su casa. Jacob Petrus será su sustituto junto a Anne Igartiburu, según ha confirmado la televisión pública este miércoles. "Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas", ha apuntado la propia García Obregón a través de su cuenta de la red social Instagram.



"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado (...) Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido", ha apuntado la presentadora.



García Obregón ha lamentado no estar "en ese balcón de la Puerta del Sol" para agradecer "a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso" que ha recibido todo este año "a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle" y ha agradecido también al diseñador Rubén Hernández por "un vestido maravilloso" que se guarda "para el año que viene".



Por segundo año consecutivo, RTVE había elegido la dupla de Anne Igartiburu y Ana García Obregón, después de los excelentes resultados de audiencia del año pasado, con la televisión pública como la cadena más vista para el cambio de año. Ésta será la 17ª retransmisión consecutiva de Anne Igartiburu, mientras que el presentador de "Aquí la tierra" se estrena en esta labor, ha confirmado RTVE.



Después de las campanadas de la Puerta del Sol, una hora después Nieves Álvarez y Roberto Herrera tomarán el relevo desde Canarias, concretamente desde la isla de La Palma para dar las campanadas solidarias "RTVE Todos somos La Palma".