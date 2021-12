Renfe retoma su política de cambio de billetes sin gasto desde este miércoles 29 de diciembre hasta el próximo 15 de enero en trenes AVE por el Coronavirus

miércoles 29 de diciembre de 2021 , 19:34h

Renfe ha retomado su política de cambio de billetes sin gasto desde este miércoles 29 de diciembre hasta el próximo 15 de enero en trenes AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia, debido al aumento de contagios por Covid-19. La operadora activó esta medida con el inicio de la pandemia y supuso la devolución a los viajeros de un total de 2,57 millones de billetes con un valor de 97,5 millones de euros, por la declaración del estado de alarma y las restricciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria.



No obstante, en esta ocasión, solo el cambio será gratuito mientras que las anulaciones tendrán los correspondiente cargos vinculados a la tarifa de billete adquirida. Solo en la tarifa 'Prémium' será gratuita la cancelación, frente al recargo del 5% habitual. Por eso, la compañía recomienda incluir el extra de cambios y/o anulaciones, que actúa como un seguro ante imprevistos, al adquirir un billete 'Básico'. Otra opción es comprar un billete 'Elige' o 'Prémium', que sí contemplan cambios y devoluciones más flexibles.



Ante el incremento de los contagios, Renfe también ha ampliado temporalmente la caducidad de los títulos multiviaje Avant, Abono Tarjeta Plus y Tarjeta Plus 10 hasta el 30 de junio de 2022, una medida que ya se activó en octubre de 2020 y vuelve a rescatarse ahora. Renfe recuerda que mantiene los procedimientos de limpieza y desinfección de todos los trenes, que han sido reconocidos con los certificados Aenor y SGS frente al Covid-19 para el transporte de viajeros.