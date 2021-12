Villanueva de la Torre aprueba sus presupuestos para 2022 con una inversión pública de casi dos millones y medio de euros

martes 28 de diciembre de 2021 , 12:44h

Villanueva de la Torre aprobó en la tarde de ayer sus presupuestos para el ejercicio 2022, tras la celebración de un Pleno extraordinario –la sesión se desarrolló de manera telemática debido a la situación sociosanitaria– en el que también se debatió y aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El proyecto de Presupuesto del equipo de Gobierno, que supone una “fuerte inyección de inversión pública”, según la alcaldesa del municipio, Sonsoles Rico; salió adelante gracias a los votos favorables del PSOE, Ciudadanos (Cs) y el concejal no adscrito. Vox se abstuvo, mientras que los grupos municipales de Partido Popular (PP) y Unidas Podemos (UP) no asistieron a la sesión alegando que no habían tenido tiempo suficiente para estudiar la documentación.



Los Presupuestos 2022 del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre se elevan, en su capítulo de Ingresos y Gastos, hasta los 4,5 millones de euros (en concreto, 4.573.014 € son los ingresos y gastos previstos). Se trata de un Presupuesto que nace con el objetivo de “mejorar servicios públicos y “seguir invirtiendo en las personas”, según Rico, y en los que el equipo de Gobierno no ha planteado para este ejercicio incremento alguno de tipos impositivos. Tampoco se plantea incremento de tasas o precios públicos.



“Presentamos unas cuentas donde la limpieza viaria se mantiene como prioridad, como la sostenibilidad y el mantenimiento de parques y del alumbrado público”, comenzó la alcaldesa. Y prosiguió destacando asuntos puntos importantes del Presupuesto, como la apuesta por el transporte interurbano (Plan Astra) o el Centro de Atención a la Infancia; y el compromiso con las políticas activas de empleo. Antes, no obstante, Rico lamentó “muchísimo” la ausencia del PP y de UP en la sesión porque “ciudadanas y ciudadanos confiaron en ellos”, y toda vez que la convocatoria cumplió con todos los plazos preceptivos, según informó la alcaldesa.



Casi 2,5 millones de euros en inversiones

Las cuentas ya aprobadas tienen en la inversión pública uno de los capítulos más destacados, con casi 2,5 millones de euros en una clara apuesta por mejorar el municipio y continuar avanzando para hacerlo más sostenible e inclusivo. Así, se prevén créditos para la ejecución de reformas integrales en los parques de Santa Águeda (100.000€), Valgreen (100.000€), el de la Ermita (otros 100.000€), el de la calle Estados Unidos (50.000€) y el entorno del Mirador del Henares y la pista de skate de Valgreen (100.000 y 190.000€, respectivamente). La intención es avanzar en la sostenibilidad de estos espacios, y facilitar su mantenimiento.



Importante también va a ser la inversión en el capítulo de pavimentación en vías públicas en cuanto a acerado, con medio millón de euros consignado; y asfaltado, con otros 500.000€ previstos. Asimismo, se consolida el contrato del servicio de limpieza viaria (licitado en el ejercicio anterior) con una consignación presupuestaria de 179.000€, la mayor inversión en años dedicada a este apartado. Además, se han previsto la reforma integral de las pistas de atletismo (168.000€), la reforma de la piscina y pabellón municipal (40.000 y 36.000€, respectivamente) y el graderío del campo de fútbol (200.000€). Y se sigue manteniendo la apuesta por el futuro parque empresarial. “Es un presupuesto social, porque el centro de nuestras políticas son las personas, invertimos en las personas”, dijo la alcaldesa, que catalogó el presupuesto como “muy ambicioso, pero muy necesario”. “Son nuestros mejores presupuestos”, zanjó.



La portavoz de Vox, tras solicitar la revisión de algunos datos por parte de Intervención y solicitar algunas mejoras como la adecuación de aceras accesibles en las paradas de autobús, optó por la abstención en la votación.



Por parte de Ciudadanos, su portavoz comentó que los Presupuestos 2022 son “los más beneficiosos para nuestro municipio, con inversiones idóneas”. Por último, el concejal no adscrito deseó que las previsiones reflejadas en las cuentas “vayan adelante en beneficio del pueblo”. Los Presupuestos 2022 se aprobaron, por tanto, con mayoría absoluta (PSOE, Cs y el concejal no adscrito) y sin ningún voto en contra.



La RPT, también aprobada

Antes del punto de Presupuestos, se debatió y aprobó la nueva –y primera– Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre. El punto contó con los votos favorables del PSOE, Cs y el concejal no adscrito, mientras que Vox se abstuvo. Se trata de una negociación colectiva que “a día de hoy no existía en este Ayuntamiento”, como recordó la alcaldesa, y que se ha realizado conjuntamente con todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, y previo acuerdo con trabajadoras y trabajadores municipales. La entrada de la nueva RPT tendrá validez desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el portal de transparencia del Ayuntamiento.



Además, la alcaldesa informó de la Masa Salarial del personal laboral 2021, fijada en 492.103,81€. El expediente fue aprobado por unanimidad. También se debatió el límite de gasto no financiero 2022, punto que fue aprobado con el voto favorable de todos los ediles presentes, excepto la portavoz de Vox, que se abstuvo.



Posteriormente, se debatieron los expedientes los expedientes 1407/2021 y 1438/2021, ambos de Reconocimiento extrajudicial de créditos. Se dio cuenta al Pleno de las correspondientes relaciones de facturas. Tras las intervenciones de los distintos grupos municipales, ambos puntos se aprobaron por unanimidad. Por último, se debatió el expediente 1321/2021. Delegación de la competencia sancionadora en materia de tráfico en la jefatura provincial de Tráfico de Guadalajara. El punto fue aprobado por mayoría absoluta, con la única abstención de Vox.