El tiempo en Sigüenza para este jueves es de 5ºC de mínima y 10ºC de máxima con un 100% de nubes y una probabilidad de lluvia del 27%

Ampliar Foto . EDUARDO BONILLA

4ºC de mínima y 16ºC de máxima este jueves en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 4ºC de mínima y 16ºC de máxima con un 100% de nubes y una probabilidad de lluvia del 59%. La velocidad del viento será de 9 km/h soplando de dirección sur.

jueves 23 de diciembre de 2021 , 07:17h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, en el nordeste, poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana que no llegarán a la Ibérica, que persistirán en el Sistema Central y que irán con brumas y bancos de niebla matinales que podrían llegar también a La Mancha de Albacete.



En el extremo occidental, nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos que tienden a remitir por la tarde cuando se abren grandes claros. No se descartan brumas y nieblas al final del día en el oeste Ciudad Real y Montes de Toledo. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas que no llegarán al este de Cuenca y de Albacete donde si son probables las nieblas extensas al final del día.



Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso en el tercio sur, en ascenso en el nordeste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo con predominio de la componente sur.



Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 16ºC en Albacete, 5 y 15ºC en Ciudad Real, 6 y 16 grados en Cuenca, 4 y 16ºC en Guadalajara y entre 9 y 17ºC en Toledo.