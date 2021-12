Vendido parte del 4º premio en Guadalajara Administración nº9 del Alamín, una serie del 42.833

miércoles 22 de diciembre de 2021 , 11:57h

La Administración número 9 de Guadalajara, situada en el barrio del Alamín, ha repartido una serie completa del número 42.833, un cuarto premio que deja en esta barriada 200.000 euros repartidos entre gente obrera y necesitada.



Así lo ha señalado “tremendamente contento” Miguel Lope Carvajal, quien ha asegurado a los periodistas su “tremenda satisfacción” tras conocer que se ha vendido en ventanilla y que, por tanto, a gente del barrio fundamentalmente. “Eso me alegra doblemente porque es un barrio bastante obrero y con mucha gente necesitada y sé que les va a alegrar. Y si les alegra a ellos también me alegra a mí”, ha dicho.



Hoy su administración estaba cerrada porque ha hecho huelga, al igual que otros muchos loteros. Se ha enterado porque le han llamado desde la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado y aún está digiriéndolo pero se encuentra “tremendamente contento”.



Aunque ha dado otros muchos premios, este es diferente porque está mucho más repartido y porque es el primero que da en Navidad, algo que para Lope le llena también de alegría, sobre todo porque ha sido más repartido y cree que al venderse por ventanilla, al menos habrá llegado a unas diez familias.



Cae en varias localidades de Castilla-La Mancha el 42.833, primer cuarto premio.



El número 42.833 ha resultado agraciado con el primer de los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo, que se cobrarán íntegros porque no habrá que pagar impuestos a Hacienda al ser inferior a los 40.000 euros.



El primer cuarto premio está muy repartido. En Castilla-La Mancha, todas las provincias han sido agraciadas por este premio con un cantidad total de 1.060.000 euros. Se ha vendido una serie en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Cuenca y Guadalajara capital, en Illescas y en Toledo capital. También en El Bonillo y Villarrobledo (Albacete).



La suerte sonríe a Toledo capital con el 91.179, segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad.-



Una serie del número 91.179, agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad, se ha vendido en la administración 'Doña Lola' de Toledo capital.



Dotado con 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo.