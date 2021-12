La Banda de Música de la Diputación de Guadalajara ofrecerá mañana, martes 21, su Concierto de Navidad

lunes 20 de diciembre de 2021 , 18:15h

La Banda de Música de la Diputación de Guadalajara sigue su reencuentro con el público retomando mañana, martes 21 de diciembre, a partir de las 20:00 horas en el Salón de Actos del Centro San José de nuestra capital su Concierto de Navidad con un programa cargado de novedades y con protagonismo de solistas instrumentales y vocales.Bajo la dirección de Nuria Matamala, la Banda ha preparado un animado un programa en el que además de dar entrada a solistas instrumentales y vocales contará con la participación de los "jóvenes músicos" (6 y 7 años) de Iniciación a la Música de la Escuela de Folklore que participarán en las dos últimas obras, en la que seguro resultará una emocionante y entrañable colaboración ya mostrada con éxito en 2017 (en aquella ocasión con "La marcha Radetzky") y que incluso, si el aplauso del público así lo solicita, puede que se sumen a la posible "propina".Con este espíritu, la Banda ofrecerá un programa inevitablemente navideño que, no obstante, arrancará con el estreno del pausado pasodoble "Dos sonrisas" del valenciano de Lliria José Vicente Mas Quiles (1921-2021) fallecido el pasado mes de octubre con 100 años bien cumplidos, después toda una vida dedicada a la música, para continuar con "Campanera" (publicada en 1953) del aragonés de Ricla Genaro Monreal (1894-1974) que popularizaron artistas como Joselito o Estrellita de Palma y que en esta ocasión contará con Mª Gloria Esteban como solista, al que seguirá otro estreno en este caso de "Rolipops" del francés Jean François Michel (1946) que es un movimiento para dos trompetas y banda en el que actuarán Jesús Torijano y Francisco José Pérez como solistas, y cerrarán esta especie de primer bloque con la polka para tuba "Te gusta" de M. Pascual con Rodrigo Olmos Ranz como solista.Tras esta polka un cambio de ritmo con la serenata "Children of the world", también en estreno, del belga André Wagnein (1942-2015) que expresa el deseo de amor, paz y comprensión de los niños de todo el mundo para continuar con la canción "Big Spender" escrita por Cy Coleman y Dorothy Fields para el musical "Sweet Charity" con Mª Gloria Esteban nuevamente como solista, a la que seguirá el estreno de una pieza de la banda sonora de la película de animación "El príncipe de Egipto" (1998) escrita por Stephen Schwartz para continuar con una pieza de otra película como la exitosa "My fair lady" (1964) dirigida por Cukor con banda sonora de Frederik Loewe. Y del cine pasarán a "A Christmas dance party" de Michel Carros en el que se recogen varias tradiciones musicales que la Banda ya ha interpretado en otras ocasiones al igual que "Romeo y Julieta" de Prokofiev, una de las más conocidas obras por este gran compositor sobre todo por su alta inspiración melódica junto para cerrar con un clásico por excelencia como el "Cascanueces" de Tchaikovski, que en esta ocasión sólo interpretarán la "Danza rusa" .• "Dos sonrisas" de J. Mas Quiles (que se interpreta por primera vez)• "Campanera" de Genaro Monreal. Solista: Mª Gloria Esteban González• "Rolipops" de Jean François Michel (que se interpreta por primera vez). Solistas: Jesús Torijano y Francisco Jesús Pérez.• "Children of the world" de André Wagnein.• "Big spender" de Cy Coleman y Dorothy Fields. Solista: Mª Gloria Esteban González• "El príncipe de Egipto" de Stephen Schwartz (que se interpreta por primera vez)• "A Christmas dance party" de Michel Carros• "Cascanueces" de Piotr TchaikovskiDirectora: Nuria Matamala PichotoLa entrada al concierto es libre y gratuita hasta completar el aforo de local, pero manteniendo en todo momento las medidas de seguridad sanitarias actualmente vigentes.