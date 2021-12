Los niños de la Banda de Música pregonan la Navidad seguntina

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 20 de diciembre de 2021 , 14:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los niños y niñas de la Banda de Música de Sigüenza han pregonado hoy la Navidad, en el lugar donde se hace habitualmente, la Iglesia de Santa María. Tomaba, en primer lugar, la palabra la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, recordando que cuando llegan estas fechas, Sigüenza suena a Navidad, y especialmente lo hacía hoy, “cuando son los niños de la Banda de Música quienes hacen que así sea”. Merino ha destacado que el futuro de la Banda, está asegurado, gracias “ al entusiasmo” de estos jóvenes músicos, cuyo interés por aportarle su arte a la ciudad “demuestra que le vamos ganando pequeñas la batalla a la despoblación”.



En este sentido, la alcaldesa ha destacado que la presencia de nuevos músicos en la Banda es una inyección de moral, como también lo es el hecho de las nuevas aperturas de comercios, que no paran de sucederse en Sigüenza. “Como el de los niños por la música, el entusiasmo por emprender en Sigüenza, también es contagioso”, señalaba. Por último, la alcaldesa animó a la Banda, con su nuevo director a la cabeza, Iván Miño, a engalanar musicalmente los actos del IX Centenario de Sigüenza, como vienen haciendo con la vida social de la ciudad desde hace años.



A continuación, cinco niños y niñas de la Banda de Música, tomando como referencia a un nuevo miembro imaginario, Jesús, que se incorporaba a la formación, le explicaban en el pregón cómo es la Navidad Seguntina. Dirigidos por Leire Hernando (clarinete) los pregoneros fueron diciendo qué le enseñarían.



Guillermo García (trompeta) le mostraría cómo la ciudad se llena de luces y suena la música y todo es alegría porque se acerca la Navidad. “Durante estos días pasearíamos por calles y plazas iluminadas hasta llegar a la Catedral. Y llegaríamos a la Plaza Mayor, que más bella no puede estar, con arcos iluminados y estrellas en el aire”.



Pablo Mateos (saxo alto) le dijo que le mostraría los instrumentos y cómo se afinan y preparan para poder salir juntos de ronda al son de la Nochebuena seguntina y sus coplas inventadas llenas de buen humor: saxofón, bandurrias, guitarras, trompetas, botellas de anís, panderetas y el triángulo tan importante para nuestro famoso hierro, sin olvidarnos de las zambombas y su arte de tocarlas”.



Pablo Somolinos (trompeta) dijo que le invitaría a participar en la San Silvestre seguntina, que es una carrera que se celebra el 31 de diciembre, es decir, el día de Nochevieja, a la que asisten cientos de personas.



Luis Sopeña (trompeta) le enseñaría la Cabalgata y “cómo esperamos a los reyes en la estación del Tren y, como recompensa recibimos al final el esperado chocolate caliente, con esos regalitos que nos dan los Reyes Magos”.



Para finalizar el pregón, Leyre Hernando resumió se acuerdan de todos los niños que pasan “por situaciones muy duras y complejas, pagando los platos rotos de la codicia y la violencia de los mayores”, y felicitaron la navidad a los presentes al unísono.



A continuación, la Banda de Música, dirigida por Iván Miño, interpretó una selección de nueve villancicos, algunos clásicos, otros recién incorporados al repertorio, como la versión rock de 'Jingle Bells', que concluyó, como no podía ser de otra manera, con la Nochebuena Seguntina. En la actualidad la banda la integran 28 músicos, que han preparado su concierto de Navidad en tres intensos ensayos desde el concierto de Santa Cecilia.