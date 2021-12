El centro-derecha gana terreno y suma una mayoría MÁS QUE ABSOLUTA mientras que el PSOE retrocede hasta los 99 escaños

Por

lunes 20 de diciembre de 2021

Pasado el ecuador de la legislatura, el centro-derecha gana posiciones y ahora mismo sumaría una mayoría absoluta holgada, que permitiría un gobierno liderado por el Partido Popular, según el último barómetro de GAD3 realizado para ABC. Enfrente, la izquierda retrocede, con un PSOE que cae por debajo de la barrera de los 100 diputados, mientras Unidas Podemos se sitúa con menos del 10 por ciento de estimación de voto.



El barómetro de GAD3 se realizó entre los días 13 y 16 de diciembre, con 1.003 entrevistas, en un momento en que la crisis económica, la emergencia sanitaria por la sexta ola del Covid, las protestas de distintos sectores sociales en la calle, la discriminación del castellano en la educación en Cataluña y el precio disparado de la luz copan la actualidad de los medios.



El PP obtiene en este momento una estimación de voto del 28,5 por ciento, con 122 diputados, lo que le sitúa como primera fuerza política de España. Si se compara con el resultado de las elecciones generales de noviembre de 2019, el avance es claro, con casi ocho puntos más de voto y 33 diputados más en el Parlamento.



Casado tendría que negociar y pactar con Vox para formar gobierno. El líder del PPya ha explicado que su intención es gobernar en solitario, con pactos puntuales externos, como ocurre en la Comunidad de Madrid. La suma del PP y Vox supondría 178 diputados, en un Congreso que tiene una mayoría absoluta de 176.



Pero no sería el mismo caso que en Madrid, porque la fortaleza de Vox en el conjunto de España es mayor, con una estimación de voto del 17,1 por ciento y 56 escaños, y estarían en buena posición para exigir una coalición. El partido de Santiago Abascal crece, como se ve si se compara con el resultado que obtuvo en las elecciones de 2019:15,1 por ciento y 52 diputados. Desde el pasado mes de octubre ha mantenido una tendencia al alza, lo que podría explicarse por el desgaste de los populares ante sus peleas internas.



Los 178 escaños que sumarían PP y Vox serían suficientes para gobernar, pero el centro-derecha obtiene más diputados con otros partidos. Ciudadanos continúa en un persistente declive, pero se aferra al único diputado que obtendría ahora mismo (por Madrid), frente a los 10 que obtuvo en las elecciones de 2019. Además, Navarra Suma mantendría sus dos escaños y Coalición Canaria, también. En total, el centro-derecha formaría una mayoría de 183 diputados.



La izquierda retrocede

En la izquierda, el PSOE confirma su tendencia a la baja. Los socialistas consiguen una estimación de voto del 25,1 por ciento con 99 diputados, frente al 28 por ciento y los 120 diputados que lograron en las elecciones generales de 2019. Desde el pasado mes de octubre, ha perdido 1,1 puntos y cuatro diputados en su evolución.



Como informó ayer ABC, en la primera parte del barómetro de GAD3 se observa cómo una parte significativa del electorado del PSOE muestra su desconfianza y disconformidad con algunas de las políticas clave del Gobierno de Sánchez. En el caso de la renueva reforma laboral, cuatro de cada diez votantes del PSOE creen que no servirá para mejorar el empleo, y en el caso del compromiso de Sánchez sobre el precio de la luz, nueve de cada diez muestran su escepticismo. Además, más de la mitad sostienen que el castellano sí está discriminado en la educación en Cataluña.



Con esos datos, el PSOE pierde las posibilidades de formar Gobierno. Ahora mismo no le saldrían los números por muchas alianzas Frankenstein que buscara Sánchez. A su izquierda, Unidas Podemos está aún peor que los socialistas, a pesar de la campaña de autopromoción permanente de Yolanda Díaz. Los socios de Sánchez en el Gobierno registran una estimación de voto del 9,8 por ciento, con 24 diputados. Son tres puntos menos de voto que los que obtuvo en las generales de 2019, con una desventaja de 11 diputados desde entonces.



La coalición, en caída

El PSOE y Unidas Podemos sumarían hoy 123 diputados, frente a los 155 de las elecciones. Entre los dos tienen una estimación de voto del 34,9 por ciento, frente al 40,8 por ciento de 2019. Son casi seis puntos menos, con una diferencia negativa de 32 diputados.



También en la izquierda, Más País obtendría un 2,5 por ciento de voto, con tres diputados, un resultado muy parecido al que obtuvo en las elecciones. La formación de Íñigo Errejón se muestra estable en su evolución a largo plazo, pero la subida que tuvo después de las elecciones de Madrid, en las que desbancó al PSOE como principal partido de la oposición, se ha venido abajo y ha vuelto a quedarse en lo que ya tenía. Es un síntoma más de ese retroceso general de la izquierda en el conjunto de España. Aquí puede relacionarse una posible caída de la participación en las urnas:68 por ciento. En octubre la previsión era del 75 por ciento y en las generales rozó el 70 por ciento.



Sánchez podría volver a pactar con los independentistas, nacionalistas y Bildu, pero así tampoco lograría una mayoría. ERC (15 escaños), Junts (8), CUP (2), PNV (7), Bildu (5) y BNG (2) suman 39 diputados. Todos ellos con el PSOE, Unidas Podemos y Más País llegarían a 165 escaños.