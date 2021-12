FS Pozo de Guadalajara cierra 2021 venciendo con autoridad a La Mata (6-1)

REDACCION

domingo 19 de diciembre de 2021 , 08:11h

Tercer triunfo del curso de FS Pozo de Guadalajara en 1ª autonómica, ante La Mata (6-1).



Los rojillos remontaron el 0-1 inicial con paciencia y buen juego, y apenas sufrieron para sumar tres nuevos puntos.



En los primeros minutos los toledanos estuvieron muy enérgicos, ante un Pozo que poco a poco subía líneas pero no terminaba de entrar en el choque. Fruto de ello una estrategia de falta a 12,24 del intermedio supuso el 0-1 para los verdes. Los rojillos no perdieron la calma, y con algo de suspense Cristian Garrido hizo el 1-1 a 8,05 del intermedio. Poco más tarde, a 5,47 del descanso, Curi culminaba la remontada tras una excepcional jugada colectiva (2-1).



Los poceros pese a la ventaja no acabaron bien el primer tiempo, teniendo los toledanos dos opciones muy claras para igualar antes del descanso.



En la segunda parte FS Pozo de Guadalajara salió a por todas y amplió ventaja muy pronto Tras el paso por los vestuarios los rojillos salieron decididos a cerrar el partido lo antes posible, y pronto lo terminaron de encarrilar. Andrés Romero, con un fácil remate en el segundo palo hizo el 3-1 a 17,44 del final. Apenas 24 segundos más tarde Raúl Alonso hizo el 4-1 tras estrategia de córner. Se rompió el encuentro, estaba cerca el 5-1 y La Mata lo tuvo que parar saliendo de 5 a 12 del final. Pozo tuvo opciones de sentenciar y defendió bien el ataque de 5 del rival. A 6,50 del final los toledanos se quedaron con uno menos tras cortar el portero-jugador un ataque de gol.



Pozo no aprovechó la superioridad e incluso se puso con 5 faltas. La situación pese a la ventaja podía ser problemática, pero Jorge del Moral resolvió la dificultad tras aprovechar un rechace logrando el 5-1 a 2,12 del final. La Mata pudo acortar distancias, pero no aprovechó un tiro de 10 metros a 1,28 de la conclusión. 18 segundos más tarde Jorge de nuevo hizo el 6-1 que cerró el partido.



El equipo deja buenas sensaciones en su último encuentro del año, y poco a poco empieza a mirar hacia arriba en la clasificación.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Gabi, Andrés Romero y Cristian Garrido -cinco inicial- Diego, Jorge del Moral, Raúl Alonso, Driss, Curi, Zapata y Andrés Rodríguez.



Goleadores: Jorge del Moral (2), Cristian Garrido, Curi, Andrés Romero y Raúl Alonso.