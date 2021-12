Resultado del euromillones del viernes 17 de diciembre de 2021

sábado 18 de diciembre de 2021 , 08:22h

01, 02, 15, 30 y 35

Por una parte, el premiado ha validado El Millón en Figueres (Girona), en la administración de loterías situada en Besalu, 3.Además, el sorteo ha dejado en España un gandor de tercera categoría (5 + 0), que se lleva un total de 181.673,95 euros. También, 12 acertantes de cuarta categoría (4 + 2) cuyo premio es de 1.116,66 euros cada uno.Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo. Y al no haber tampoco acertantes de segunda categoría, el importe pasará a engrosar la categoría siguiente.Los números premiados del sorteo del Euromillones de este viernes son:Estrellas: 02 y 07El Millón: VVD98915La celebración del sorteo de Euromillones tiene lugar en París los martes y viernes por la tarde. Para participar, se pueden comprar los billetes por dos euros y medio en España.El Euromillones es una lotería donde participan varios países europeos y que está organizado por los organismos encargados de la lotería en los diferentes países participantes: España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.Nota: GUADANEWS.ES no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.