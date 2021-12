Unidas PODEMOS-IU propone modificar las normas urbanísticas de Guadalajara para integrar la perspectiva de género y ecologista

martes 14 de diciembre de 2021

El Grupo Municipal Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento de Guadalajara entiende que tras pasar más de medio mandato sin ningún avance hacia un nuevo Plan de Ordenación Urbana que supere el Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 que no va a suceder en este mandato y proponen, en palabras de su portavoz José Morales, “al menos reformar aquellos aspectos que han quedado desfasados por la aprobación por el ayuntamiento de la Estrategia de igualdad entre hombres y mujeres y la Estrategia de adaptación al cambio climático”. Quieren, por ejemplo “que en los nuevos bloques de viviendas los portales tengan que estar alineados con la fachada, sin recovecos que puedan generar inseguridad o percepción de inseguridad, que afectan sobre todo a las mujeres”.



Además, desde Unidas PODEMOS-IU se han interesado con preguntas a Pleno por las posibilidades con la normativa actual para imponer a los locales vacíos unos mínimos de estética y ornato y “al parecer con lo que hay no basta”.



Morales afirma que “no tiene mucho sentido que tengamos campañas de uso del autobús, de reciclaje, del quinto contenedor… y una normativa urbanística que siga permitiendo que se derribe un edificio de menos de 20 años cuyo uso era de supermercado para construir en el mismo solar otro supermercado. Esto es despilfarrar recursos de un planeta que tiene recursos limitados y el interés general debe servir para poner límites a este tipo de actuaciones, no solo fomentando la rehabilitación sino, en algún caso flagrante como este, prohibir el derribo”.