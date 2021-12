Cogolludo ha vivido un cultural Puente de la Constitución

viernes 10 de diciembre de 2021 , 12:21h

A lo largo del puente de la Constitución han tenido lugar, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cogolludo, tres eventos culturales de diferente naturaleza, todos con gran éxito de público.



El sábado 4 de diciembre se realizó, a cargo de Jesús Ron Serrano, una charla coloquio sobre el que probablemente haya sido el mejor torero de Guadalajara en la historia: Saleri II. El evento comenzó con una presentación de Cogolludo y los toros que corrió a cargo del informador turístico Javier Segura, citando la primera vez que se tiene constancia de un escrito de toros en Cogolludo. Concretamente data de 1546. Posteriormente, Segura habló de los grandes toreros que han pasado por Cogolludo, como Juan Bienvenida, Victoriano de la Serna, Efrain Girón o Andrés Vázquez, y rememoró la película "Tú Sólo", de 1984, en cuyo rodaje participaron en la villa ducal toreros de futuro renombre como José Miguel Arroyo "Joselito", José Antonio Carretero, José Luis Bote o Luis Miguel Calvo, entre otros. Acto seguido tomó la palabra Raúl García Cuenca, presidente de la asociación "El Temple", quien dirigió unas palabras de agradecimiento al ponente y a los asistentes, antes de que comenzara la charla de Jesús Ron sobre el famoso torero de Romanones.



Jesús Ron analizó Saleri II como hombre y personaje y también como torero y explicó con gran maestría la lidia de principios del siglo XX donde había dos escuelas, las de Joselito y Belmonte siendo Saleri II uno de los toreros que más tardes actuó con estos dos colosos del toreo. Al final del acto el presidente de "El Temple" le entregó al ponente una placa como recuerdo de su paso por Cogolludo. Después del acto los asistentes cenaron en el restaurante "La esquina" de Cogolludo donde siguió la tertulia taurina.



El domingo, 5 de diciembre, con una gran afluencia de público, Alfonso Domingo Gil "El Kazo", recitó poesías y romances, muchas de ellas publicadas en su libro "Entre el Sorbe y el Bornova". A la finalización de cada una de ellas el público aplaudía, cada vez más entregado.



Muchos de los relatos trataban sobre la despoblación y la Sierra Norte de Guadalajara ya que el autor es de Arroyo de Fraguas y conoce perfectamente la comarca. El público, de edades muy dispares, le dedicó una gran ovación al finalizar este acto.



Por último, en la mañana del día 7 de diciembre, Manuel García Cabezas presentó su segundo libro, 'Breve historia de España para entender la Historia de España'. Se trata, como él mismo explica en la portada, de un relato para entender de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta el presente. “Esta frase resume muy bien un propósito que es muy fácil de decir, pero complicado de llevar a cabo”, afirmó el autor en Cogolludo.



El libro no es una relación de datos, hechos, reyes o acontecimientos, sino que “es mi propia y subjetiva interpretación, pero honesta, de cuál es el origen de muchos de los problemas que tiene ahora nuestro país, como el nacionalismo o la emigración, buscando otros momentos en los que también fueron actualidad”, señaló García Cabezas. No se trata, por tanto, de un libro de investigación, sino de divulgación, sobre el que “admito otras opiniones, y la crítica, naturalmente”, añadía.



Es una historia para leer, para un público general pero culto, que profundiza en el pasado para explicar las cosas que pasan ahora. “Si un pueblo no sabe de dónde viene, ese será, probablemente, el inicio de su decadencia”, añadía.



Manuel García Cabezas se considera una persona viajada y leída, que ha sido cinco años director de la Biblioteca Central Militar, “una biblioteca importantísima y desconocida, como casi todas las bibliotecas”, de cuyas lecturas ha salido este relato que no busca la polémica ni ponerse de un lado o de otro. El libro está autopublicado por la Editorial Letrame. Las tres presentaciones se enmarcan dentro del Otoño Cultural de Cogolludo.