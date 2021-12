La campaña ‘Yebes Digital’ ofrece a los empresarios del municipio la oportunidad de mejorar su posición online

martes 07 de diciembre de 2021

No disponen de tiempo suficiente para dedicárselo a la proyección de sus negocios en el universo online, pero tienen claro que quieren saber cómo optimizar y mejorar su imagen digital. Hace años pusieron en marcha un proyecto de actividad económica o tienen previsto hacerlo en breve. A pie de calle, con oficina propia o desde casa a través del ciberespacio. Los hay que disponen de página web y prodigan su marca en redes sociales, pero no obtienen los resultados que les gustarían. Son los perfiles y situaciones a los que se dirige y quiere dar respuesta ‘Yebes Digital’, una acción promovida por el Ayuntamiento de Yebes que está orientada a comercios, profesionales y empresarios con o sin local, pero también a autónomos y emprendedores con domicilio fiscal en este municipio. Con ese objetivo en el punto de mira, el pasado fin de semana tuvo lugar una sesión pública de consultoría digital para aquellos profesionales interesados en una apuesta “por seguir apostando por facilitar herramientas prácticas a los comercios y autónomos para que hagan crecer sus negocios”, en palabras de Miguel Cócera, alcalde de Yebes.



A la cita acudieron marcas como Dribe, AC Aventuras o En Volandas, así como emprendedores del mundo del deporte y la hostelería. Que querían conocer de cerca y en primera persona las ventajas que aportan las redes sociales para expandir sus expectativas. Sectores tan heterogéneos como la gestión cultural, el caravaning o la venta de automóviles se dieron cita en la biblioteca de Valdeluz para compartir y hablar de problemas comunes. En definitiva, personas con iniciativa que son vecinos, con negocios que carecen de un local de venta directa al público pero que funcionan a pedir de boca. Esta primera sesión de grupo fue la continuidad a las reuniones que ya se han mantenido in situ con diversos comerciantes en sus locales, donde han tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo mejorar los contenidos de su portal web o su posicionamiento y visibilidad en redes sociales de cara a futuras acciones de venta.



“Tras esta toma de contacto inicial, a cada empresario se le entregará un prolijo diagnóstico con aquellas propuestas y oportunidades de mejora que se han detectado”, indica Ana Lorente, concejal de Desarrollo Local. Consciente de la escasa disponibilidad que tienen los empresarios con un comercio en la vía pública para la reflexión, un profesional experto en redes y comercio electrónico se personó días atrás en los que habían mostrado interés por este proyecto. Para elaborar un exhaustivo análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y, a partir de ahí, emitir un dictamen de evaluación, conclusiones y recomendaciones para mejorar su posicionamiento digital. No en vano, una de las ventajas del llamado marketing digital es que permite localizar los errores e implementar una serie de patrones y herramientas para acceder a nuevos nichos de mercado y, de ese modo, ampliar la clientela. “Desde el Ayuntamiento tenemos claro que el futuro está en la interacción digital que el emprendedor sea capaz de establecer con el consumidor, tal y como ha demostrado esta pandemia”, sentencia Lorente.



‘Yebes Digital’ es un programa estable que quiere acompañar y tutelar a las empresas y profesionales que tienen su sede en este municipio. Tras este primer acercamiento y con la mirada puesta en el horizonte de 2022, ya se han programado nuevas actividades dedicadas al marketing digital y al uso específico de la promoción publicitaria en diversas redes sociales. Que incluirá la celebración de varias sesiones enfocadas a la presencia y posición en redes sociales como Linkedin, Instagram o Tik Tok con una faceta y punto de vista empresarial.