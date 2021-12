Rubén de la Barrera: “Hemos jugado el partido más inteligente hasta la fecha”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 05 de diciembre de 2021 , 17:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha ofrecido sus impresiones del partido en sala de prensa. El gallego iniciaba su discurso apuntando que “sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo agresivo y creo que hemos estado bien, les hemos hecho daño y en la primera parte ya nos pudimos ir con ventaja en el marcador”. “En la segunda atacamos bien, hemos defendido bien y logramos hacer gol. Con el penalti ya hemos respirado un poco más. Estamos contentos”.



El míster ha continuado añadiendo que “la segunda parte ha sido muy bonita con dos equipos que compiten”. “Nuestro rendimiento ha sido muy bueno y es positivo también dejar la portería a cero. Tampoco a ellos les hemos dado prácticamente opciones. Son tres puntos muy importantes y ahora toca pensar en el UCAM”.



De la Barrera cree que el encuentro de hoy “puede ser que haya sido el partido más completo de la temporada porque el equipo ha sabido darle pausa y hacer las cosas bien”. “No nos hemos tambaleado ni nos hemos puesto nerviosos. Al contrario, hemos sabido dominarles en todo momento. Creo que hemos jugado el partido más inteligente, de la forma más continuada, hasta la fecha”.



Cuestionado por los cambios, ha explicado que “he tardado en hacerlos porque el equipo estaba bien y estable”. “Los cambios no son por capricho sino que se hacen cuando tocan”. En este sentido, y refiriéndose a la titularidad de Dani González, ha afirmado que “aquí no hay premios, hay rendimientos”. “No son premios ni paripés, si alguien tiene buen rendimiento pues es lo que cuenta y lo que va para el césped”.



Sobre el próximo partido de Copa del Rey ante el Cádiz, el míster ha respondido que “ahora no es momento de pensar en la Copa, sino en el UCAM, pero somos conscientes de que el Cádiz es un buen equipo y podemos ganar, pero hay que hacer las cosas bien”.



Una vez más ha recalcado que “los chicos siempre quieren agradar, hacer las cosas bien y se esfuerzan por ello cada día”. “El equipo ha mostrado personalidad, buen juego y las ideas claras y creo que eso también lo percibe la afición”.



Por último, ha aseverado que “al igual que las victorias no nos pueden despistar ni desviar de nuestro camino, las derrotas tampoco”. “Aquí no se puede pensar que vamos a ir a ganar 8-0 porque hay buenos equipos. Todos juegan y es una categoría complicada”, ha concluido.