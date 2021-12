Un triunfo inmaculado del Alba que demuestra una gran constitución

domingo 05 de diciembre de 2021

El Albacete abrió el puente con un triunfo inmaculado en el que demostró gozar de una robusta constitución. El cuadro blanco se impuso a un correoso CD Alcoyano, que vino al Belmonte espoleado por más de dos centenares de aficionado blanquiazules y con la moral alta tras ocho partidos sin perder. Pero el Belmonte es plaza dura y el Albacete subió la temperatura a la estufa de su hinchada.



Desde el primer pitido arbitral, el cuadro De la Barrera se mostró enchufado y con fuerzas inequívocas por hacerse con el control. La principal novedad del once, Dani González, que tras su gol en Copa debutó como titular y se estrenó en competición liguera, tuvo la primera gran oportunidad. El atacante albaceteño remató de forma imperial un centro lateral que la madera evitó que acabara en gol.



El Alba continuaba y continuaba. Martilleando los dominios alcoyanos con perseverancia, paciencia y mordiente. Los locales maduraban el partido como un buen vino. Rubén Martínez, Fran Álvarez o Fuster acecharon el gol pero el resultado no se movió en el primer acto.



Tuvo que ser como contra el filial de Barcelona, en los albores de la segunda mitad, cuando los locales se destaparan. Fue un habitual del electrónico albacetista, Rubén Martínez, quien abrió la lata. Y lo hizo en la portería de Gol Sur, la misma en la que se estrenó en partido oficial ante el CD Castellón. La misma en la que anotó el gol del triunfo contra el Linares. Y lo hizo con un tanto en el que demostró su inteligencia, estando situado en el momento justo en el lugar adecuado para hacer estallar de júbilo a su afición.



El Alba no se quedó ahí y prosiguió con su plan, adueñándose del cuero y la situación. Y eso provocó, en el minuto 75, un penalti a favor que el goleador del equipo, un inspirado Manu Fuster, no marró. Tercer partido viendo puerta para el ’10’ blanco.



Con ese marcador concluyó un encuentro que deja un gran sabor de boca en la familia albacetista.



FICHA DE PARTIDO



Albacete Balompié (2): Bernabé; Alonso, Djetei, Gálvez, Johannesson; Rubén M. (Gómez 85´), S. Maestre, Fran Álvarez, Sergi (Arasa 90´); Fuster (Jordi S. 90´) y Dani (Montes Arce 81´)



CD Alcoyano (0): José Juan; Primi, Carlos Blanco, Miranda (Vega 56´), Juanan, Gaspar (Imanol 56´), Andy (Ángel López 64´), Carbonell (J. García 81´), Llillo, Ángel Sánchez; Jona



Árbitro: Pérez Fernández, Carlos. Amonestó con tarjeta amarilla a: Gaspar, Ángel Sánchez, Primi, Carbonell, Lillo



Goles: 1-0, Rubén M. (47´); 2-0, Fuster (76´)



Incidencias: Partido disputado en el Carlos Belmonte. Correspondiente a la jornada 15 del grupo II en la Primera RFEF.



4974 espectadores