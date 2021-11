Decenas de miles de policías PROTESTAN contra la reforma de la Ley de Seguridad del Gobierno PSOE/PODEMOS al grito de "Marlaska dimisión"

domingo 28 de noviembre de 2021

Policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y locales, bomberos, seguridad privada, policías portuarias, vigilancia aduanera, entre otros, y sociedad civil han protagonizado y secundado este sábado la monumental manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', han centrado sus críticas en la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un arranque de la protesta marcado por la lluvia.



Los manifestantes han recorrido el eje que separa la Puerta del Sol de Madrid y la Plaza de Colón, en las inmediaciones del Ministerio del Interior, para denunciar que la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que pretenden los socialcomunistas y sus aliados de la mayoría Frankenstein no sólo desprotege a los agentes sino también al resto de ciudadanos. De ahí el lema de la marcha: «No a esta reforma, no a la inseguridad ciudadana, afecta a todos». «No es por nosotros, es por nuestro país», han remarcado los agentes. La organización ha cifrado en 150.000 los asistentes.



DIMISIÓN DE MARLASKA

Conforme avanzaba la manifestación, en muchos puntos entre aplausos de los ciudadanos y gritos de "viva España" y "viva la Policía", los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han lanzado consignas pidiendo la dimisión de Grande-Marlaska. El presidente de Jusapol, Miguel Ángel Gómez, reclamó en declaraciones a los medios que el ministro "diera la cara" por ellos, al entender que la reforma planteada rebaja el principio de autoridad.



La manifestación ha comenzado sobre las 11.30 horas encabezada por la pancarta 'No a la Inseguridad Ciudadana', contando con la presencia de la cabeza tractora con grandes altavoces, habitual en las protestas de Jusapol --de donde surgieron las mayoritarias JUPOL y JUCIL en Policía y Guardia Civil-- desde que comenzaron a reivindicar antes de 2018 una equiparación salarial "real".



Durante la movilización, donde los congregados han portado banderas de España, enseñas regionales y de las propias organizaciones sindicales, se han escuchado pitos, sirenas y gritos de «¡Sánchez, dimisión!» y «¡Marlaska, dimisión!», entre otros. Al inicio de la misma, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han realizado declaraciones a la prensa denunciando esta «criminalización» de los agentes. Y a su conclusión, ha hecho lo propio el jefe de la oposición, Pablo Casado, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.