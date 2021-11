Núñez presenta a los hombres y mujeres que conforman la Ejecutiva Regional del Partido Popular en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 24 de noviembre de 2021 , 17:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado hoy que, cuando gobierne nuestra región a partir de mayo de 2023, lo hará de la mano del conjunto de los castellanomanchegos y con los representantes de los diferentes colectivos de esta tierra con esa escucha activa que viene realizando durante todo este tiempo el PP-CLM



Así se ha pronunciado Núñez, tras presidir el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-CLM, donde ha recordado que “no concibe otra manera de hacer región que no sea en coalición de la sociedad civil castellanomanchega”.



En este sentido, ha asegurado que los castellanomanchegos serán los protagonistas del Gobierno que presida en 2023: “Hoy, seguimos construyendo una alternativa política seria y comprometida al desgobierno de Page, y mañana, desde el Gobierno, la sociedad civil tendrá un papel fundamental en nuestro eje vertebrador de la acción política”.



De esta manera, ha señalado que, en el Gobierno regional, el PP-CLM apostará por una educación de calidad, por una sanidad de excelencia, por una política que ayude el Tercer Sector a tener estabilidad jurídica y económica, y por mejorar la economía regional con una bajada generalizada de impuestos.



“Los castellanomanchegos tienen mi compromiso y mi palabra de que, cuando lleguemos al Gobierno, aplicaremos la mayor bajada de impuestos de la historia de la Democracia de Castilla-La Mancha”.



Núñez, a los castellanomanchegos: “Podemos ser todo aquello que nos propongamos”



Además de esto, Núñez ha señalado que en nuestra región hace falta que salgamos del modelo socialista y pasemos a un modelo de libertad, de liberalismo económico y de prosperidad, ya que, llevamos más de 40 años viendo como el socialismo nos dice que “no podemos ser más de lo que somos”.



Por eso, Núñez se ha dirigido a los castellanomanchegos para decirles claramente que “podemos ser todo aquello que nos propongamos”, puesto que somos gente “dinámica, emprendedora, inteligente, trabajadora, valientes y capaces, pero que hace falta un liderazgo firme y un Gobierno de confianza para conquistar las mayores cuotas de prosperidad, de futuro y de esperanza”.



Así mismo, ha lamentado que el socialismo nos quiere poner “una venda delante de los ojos para que no veamos más allá de lo que ellos quieren”. Por ello, ha recalcado que del “socialismo se sale” y que “esa venda” se la va a quitar el conjunto de los ciudadanos dentro de 18 meses cuando el PP gane las elecciones y demostremos al igual que otras comunidades crecen, Castilla-La Mancha también puede hacerlo.



También, ha asegurado que hoy, por desgracia, los ciudadanos tienen que sufrir dos gobiernos socialistas, el de Page y el de Sánchez, y eso pone en riesgo el futuro de los agricultores, de los autónomos y pymes y de las familias. Por eso, es más necesario que nunca que se produzca un cambio en nuestra región y en nuestro país y que Pablo Casado sea el próximo presidente de España.



Page es del siglo pasado



Núñez ha apuntado que urge un cambio en nuestra región, ya que Page es un presidente del siglo pasado que lleva más de 20 años al frente de diferentes responsabilidades en el Gobierno socialista. “Necesitamos modernizar esta tierra con un cambio político para que Castilla-La Mancha genere grandes oportunidades de empleo y esperanza y conquistemos así el futuro de los castellanomanchegos”.



En este sentido, ha señalado que hoy, nuestra región tiene “numerosos retos por delante” como alcanzar un nuevo modelo de financiación autonómico con el que conseguir el dinero necesario para el desarrollo de las zonas más despobladas, prestar servicios sociales, una educación y una sanidad de calidad, y conseguir igualdad de condiciones para todos los ciudadanos “vivan donde vivan”.



Así mismo, ha asegurado que los castellanomanchegos tienen que saber, este debate, el PP-CLM lo tiene claro, y es “anteponer los intereses de los ciudadanos a los de cualquier partido”.



Por eso, hoy, desde la oposición, y en 18 meses, desde el Gobierno, vamos a pelear por una financiación autonómica justa para que nuestra tierra pueda avanzar.



Además de esto, ha recordado que no es de “recibo” que nuestra comunidad sea la región de toda España con mayores listas de espera sanitarias y que un paciente tenga que esperar más que la media nacional para ser operado, para una prueba diagnóstica o para que nuestros hijos puedan recibir una intervención quirúrgica.



De esta manera, Núñez ha avanzado que, en el Pleno del próximo jueves, el PP-CLM presentará una iniciativa para que se apruebe un Plan de Choque para atajar las listas de espera sanitarias: “Le pedimos al PSOE que se olvide de que se trata de una propuesta nuestra y que piense en aquellos pacientes que llevan esperando mucho tiempo para ser operados”.



Además, el GPP llevará a Pleno el tema del agua para que un recurso fundamental para esta región garantice el desarrollo de esta tierra, y, por eso, el PP-CLM pedirá que se cumpla el acuerdo alcanzado en el Pacto Regional por el Agua y que fue firmado por más de 40 entidades en materia hídrica.



Núñez presenta una Ejecutiva con equipos amplios y participativos



El presidente del PP-CLM ha anunciado todos los componentes del nuevo Comité Ejecutivo que se presenta con equipos amplios y participativos para trabajar en mejorar la vida de los castellanomanchegos.



Así, ha indicado que se trata de un equipo continuista para seguir ofreciendo una alternativa de Gobierno seria y responsable que se compone de diferentes áreas que atenderán las necesidades de los ciudadanos en todas las materias.



De esta manera, ha adelantado que el PP-CLM reforzará el área social para que nadie se quede atrás y para atender a aquellas personas que tan mal lo están pasando tras la pandemia. También se trabajará en la lucha contra la despoblación con el fin de que el futuro de nuestros pueblos esté garantizado.



Además, el Comité Ejecutivo fortalecerá el área electoral para elaborar los trabajos preparatorios de la campaña electoral con una escucha activa de la sociedad civil y plantear soluciones a los castellanomanchegos.



A continuación, se detallan todos los nombres que compondrán el Comité Ejecutivo del PP-CLM;





PRESIDENTE: Francisco Javier Núñez Núñez



SECRETARIA GENERAL: Carolina Agudo Alonso



VICESECRETARIA GENERAL DE ALTERNATIVA POLÍTICA: Ana Guarinos Sanidad y Consumo Coordinador: Juan José García Cruz Secretario: Ana Belén Herráiz Bienestar y Políticas Sociales: Coordinador: María Gil Secretario: Antonia Berlanga Desarrollo Económico, Empleo, Autónomos y Empresas:



Coordinador: Pilar Alía Secretario: Santiago Sánchez López Educación, Igualdad y Familias: Coordinador: Yolanda Villaseñor Secretario: Jaime Romero Agricultura, Despoblación y Desarrollo Rural: Coordinador: Antonio Alfonso Secretario: M Cruz González de León Deporte: Coordinador: Eladio Freijo



Secretario: Javier Llorente Cultura, Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad: Coordinador: Nacho Ruiz Secretario: Armentario López Infraestructuras, Transportes, Vivienda y Agua: Coordinador: José Manuel Labrador Secretario: Ángel Román Escamilla Hacienda y Administraciones Públicas: Coordinador:

Alberto Reina Secretario: José Ángel Gómez Buendía



PORTAVOZ: Francisco Cañizares



VICEPRESIDENTE FEMP CLM: Manuel Borja



PORTAVOZ PARLAMENTARIA: María Dolores Merino



VICESECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: Antonio Serrano



 Secretario de Grandes Ciudades: Javier Navarro



 Secretario de Medianas Ciudades: José Lozano



 Secretario de Pueblos: Ramón Lozano



 Secretario de Políticas de Oposición: Almudena González



 Secretario de Políticas de Gobierno: Jesús Agudo



 Secretario de Movilización: José Antonio Muñoz



 Secretario de Mesas Informativas: Vicente Alameda



VICESECRETARIO ELECTORAL: Miguel Ángel de la Rosa



 Secretario de Actos Públicos: Gonzalo Martínez



 Secretario de Campañas Informativas: Diego Vivas



 Secretario de Mailing: Álvaro Martín (La Puebla)



 Secretario de Comunicación con el Votante: Eduardo García Villajos



 Secretario de Publicidad Electoral: Alberto Valdelomar



 Secretario para el Seguimiento Demoscópico: Juan Carlos González Molina



 Secretario para el Análisis Electoral: Armengol Engonga



 Secretario para el Voto por Correo: Laura Sánchez Sánchez



 Secretario para el voto CERA: Juan José Gómez Hidalgo



 Secretario Electoral de Albacete: Carlos Calero



 Secretario Electoral de Cuenca: David Valverde



 Secretario Electoral de Ciudad Real: Rocío Zarco Troyano



 Secretario Electoral de Guadalajara: Luis Salinas



 Secretario Electoral de Toledo: Juan Avelló



VICESECRETARIO SECTORIAL: Tania Andicoberry



 Secretario de Asociaciones de Hostelería y Turismo: Juan José Grande



 Secretario de Autónomos: Rosario Rodríguez



 Secretario de Asociaciones de Empresarios: Carlos Alberto Madero



 Secretario de Asociaciones de Industria Agroalimentaria: Francisco López (Madridejos)



 Secretario de Asociaciones Agrarias: Jesús López Castejón



 Secretario de Asociaciones Deportivas: Juan Carlos Martín



 Secretario de Asociaciones Culturales: Santiago López (Romancos)



 Secretario de Seguimiento de la negociación sobre la Financiación Autonómica: José Miguel Benítez



 Secretario de Seguimiento de Financiación Municipal: Luis Ramón Mohíno



 Secretario de Asuntos Taurinos: Úrsula Luque



 Secretario de Colegios Profesionales: Luz Moya



 Secretario de Caza y Pesca: Juan Luis Escudero



 Secretario de Agricultura: Félix Herrera



 Secretario de Medio Ambiente: Javier López Salmerón



 Secretario de Cultura: Afrodisio Santos



 Secretario de Deportes: Julián Niño



 Secretario de Turismo: Alejandro Cifuentes Pedrosa



 Secretario de Artesanía: David Fúnez



 Secretario de Ganadería: Sergio Alía



 Secretario de Seguimiento del Pacto Regional por el Agua: Aquilino Iniesta



 Secretario de Seguimiento de la Negociación de la PAC: Javier Herrero



 Secretario de Cooperativas: Manuela Lominchar



 Secretario de Fomento: Jaime Carnicero



 Secretaria de Agenda Urbana: Laura Pérez



 Secretario de Asuntos Europeos: Carmen Quintanilla Barba



 Secretario de Industria: Vicente Prieto Isidro



 Secretario de Función Pública: Roberto José Sánchez García



 Secretario de Desarrollo Sostenible: Benedicto García



 Secretario de Justicia: Pablo Corrales



 Secretario de Patrimonio Local: Fran Domenech



 Secretario de Defensa de las Tradiciones: Miguel Olivares



 Secretario de Infraestructuras Educativas: José Jaime Alonso



 Secretario de Entornos Naturales: Mari Carmen Almodóvar



 Secretario de Hacienda: José Herrera de la Morena



 Secretario de Emprendimiento: Jesús Guerrero



 Secretario de Interior: José Alberto Martín Toledano



 Secretaría para el Fomento del Real Camino de Guadalupe: Pablo Barroso



 Secretario de Ciudades Patrimonio: Juan José Alcalde



VICESECRETARIO TERRITORIAL: Israel Pérez



ALBACETE



 Responsable comarca de la Roda: Constantino Berruga



 Responsable de la comarca de Villarrobledo:Valentín Bueno



 Responsable de la comarca de los Campos de Hellín y Sierra del Segura: Francisco Vizcaíno



 Responsable de la comarca de Almansa: Javier Sánchez Roselló



 Responsable de la comarca de Monte Ibérico: Cesárea Arnedo



 Responsable de la comarca de la Manchuela: Antonio Martínez



 Responsable de la comarca de la Manchuela: Fermín Gómez



 Responsable de la comarca de la Manchuela: Dolores Murcia





 Responsable de la comarca de la Sierra de Alcaraz: Ángel Alfaro



 Responsable de la comarca de Albacete: Francisco Navarro



CIUDAD REAL



 Responsable de la comarca de Alto Guadiana-Mancha: Leopoldo Sierra



 Responsable de la comarca de Montes Norte: Adrián Fernández



 Responsable de la comarca de Alto Guadiana-Mancha: Carlos Martín de la Leona



 Responsable de la comarca de Campos de Calatrava: Julián Trigueros







 Responsable de la comarca de Tierras de Libertad y Campo de Montiel: Cándida Tercero



 Responsable de la comarca de Mancha Norte: Cortes Valentín



 Responsable de la comarca de Cabañeros-Montes Sur: Antonio López



 Responsable de la comarca de Puertollano-Valle de Alcudia: Pablo Toledano



 Responsable de la comarca de Campos de Calatrava: María Antonia Álvaro



CUENCA



 Responsable de la comarca de Serranía Media: Gema Rubio



 Responsable de la comarca de Serranía Media: Daniel Pérez



 Responsable de la comarca de Serranía Baja: José Ramón Ubiedo



 Responsable de la comarca de Serranía Alta: Raquel Oliver



 Responsable de la comarca de Manchuela: Clara Plaza



 Responsable de la comarca de Manchuela: Martín Lapeña





 Responsable de la comarca de Manchuela: Concepción Jiménez



 Responsable de la comarca de Mancha Baja: Carlos Algaba



 Responsable de la comarca de Mancha Baja: Ana Cantarero



 Responsable de la comarca de Mancha Alta: Cayetano Solana



 Responsable de la comarca de Alcarria: Elena Clemente



GUADALAJARA



 Responsable de la comarca de Jadraque: Alberto Domínguez



 Responsable de la comarca de Atienza-Sierra Norte: Jesús Parra



 Responsable de la comarca de la Alcarria Alta: José Ángel Parra



 Responsable de la comarca de la Alcarria Baja: Francisco Javier Pérez



 Responsable de la comarca de Sigüenza: Jose Manuel Latre



 Responsable de la comarca de Molina de Aragón: Jesús Herranz



 Responsable de la comarca de la Campiña: Marta Abádez



 Responsable de la comarca de Guadalajara: Lorenzo Robisco



 Responsable de la comarca de Molina de Aragón: Concepción Casado



TOLEDO



 Responsable comarca de Torrijos: Pedro Congosto



 Responsable comarca de Orgaz: Almudena González



 Responsable comarca de la Mancha: Pedro Casas



 Responsable comarca de la Sierra de San Vicente y Campana de Oropesa: Inocencio Gil



 Responsable comarca de la Jara y Campana de Oropesa: José Ángel Pérez



 Responsable de la comarca de los Montes: Sagrario Gutiérrez



 Responsable de la comarca de la Sagra: Alejandra Hernández



 Responsable de la comarca de Ocaña: Elena Fernández



VICESECRETARIO COMUNICACIÓN: Santiago Serrano





 Secretario de Comunicación Externa: Vidal Gascón Culebras



 Secretario de Comunicación Interna: Aurora Galisteo



 Secretario de Redes Sociales: Borja Sánchez Heredero Pérez



 Secretario de Distribución de la Información: José Carlos Cobo



 Secretario de Información y Opinión: Valle Arcos



 Secretario de Imagen Digital: Cristian Durán





 Secretario de Seguimiento Informativo: Sonia Casado



VICESECRETARIO POLÍTICA SOCIAL: José Antonio Martín Buro



 Secretario de Cooperación e Inmigración: Óscar Pinar



 Secretario de Mayores: Roberto Narro







 Secretario de Asociacionismo: Felipe López López



 Secretario de Universidad: Enrique Belda



 Secretario de Innovación: José Manuel Quijorna



 Secretario de Educación: Francisco Javier Luna



 Secretario de Bienestar Social: Milagros Gómez



 Secretario de Plan de Garantías Ciudadanas: Andrés Arroyo



 Secretario de Tercer Sector: Margarita Sánchez Abellán



 Secretario de Asociaciones Sociosanitarias: María Patricio



 Secretario de Instituciones Benéficas: Antonio González López



 Secretario de Dependencia: Roque Escudero



 Secretario de Residencias de Mayores: Jesús Villajos Sanz



 Secretario de Seguimiento de Listas de Espera: Josefa Mansilla



VICESECRETARIO RETO DEMOGRÁFICO: Álvaro Vara



 Secretario de Despoblación: Maribel Mansilla



 Secretario de Medio Rural: Andrés Gómez García



 Secretaria de Dinamización Económica: Mª Carmen Montalbán



 Secretario de Seguimiento del Plan Especial para la Comarca de Almadén: Mercedes Escabias



 Secretario de Seguimiento del Plan Especial para la Comarca de Talavera: Carlos Martín (Talavera)



 Secretario de Seguimiento del Plan Especial para la Comarca de Sierra de Alcaraz: José Pajares







 Secretario de Seguimiento del Plan Especial para la Comarca de Serranía de Cuenca: Vicente Jiménez



 Secretario de Seguimiento del Plan Especial para la Comarca de Campo de Montiel: Raúl Valero



 Secretario de Seguimiento del Plan Especial para la Comarca de Señorío de Molina: Luis Palacios



 Secretario de Seguimiento del Plan Especial para la Comarca de Sierra del Segura: Juan Ángel Martínez



 Secretario de Seguimiento para el Desarrollo de la Comarca de La Mancha: Alberto Lara





 Secretario de Plan de Fomento de la Natalidad: Tere Galiana



 Secretario de Digitalización del Mundo Rural: Francisco Javier López



 Secretario de incorporación Joven al Campo: Manuel Sepúlveda



VICESECRETARIO FORMACIÓN: Jesús David Sánchez de Pablo



 Secretario de Escuelas de Formación: Manuel Jiménez Burgos



 Secretario de Foros: María del Mar Requena



 Secretario de Convenciones: Sergio López Tenorio



 Secretario de Conferencias: Rebeca Sánchez Maroto



 Secretario de Jornadas Formativas: Lidia de la Cruz



 Secretaria de Seminarios: Pilar Plaza



VICESECRETARIA DE FAMILIA E IGUALDAD: Gema Guerrero



 Secretario de Familia: Elena Sebastián



 Secretario de Relaciones con la Iglesia: Llanos Navarro



 Secretario de Infancia: Inmaculada Zaragoza



 Secretario de Igualdad: Sonia Gómez Fernández



 Secretario de Políticas contra la Violencia de Género: Belén de Nova



 Secretario de Políticas LGTBI: Tomás Arribas



VICESECRETARIA DE PARTICIPACIÓN: Beatriz Jiménez





Coordinador de Participación Social: Bárbara de Lucas



 Secretario Provincial de Participación de Albacete: José Luis Vidal Arocas



 Secretario Provincial de Participación de Cuenca: Pedro Antonio Belinchón



 Secretario Provincial de Participación de Ciudad Real: Rosario Roncero



 Secretario Provincial de Participación de Guadalajara: María José Fernández



 Secretario Provincial de Participación de Toledo: José López Gamarra





 Secretario de Afiliación: Andrés Palacios



 Secretario de Transparencia: Rafael Ayala





COORDINADORES DEPENDIENTES DEL PRESIDENTE



PRESIDENCIA: Israel Rico



ESTRATEGIA: Francisco Millán



COORDINADORES DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL



ORGANIZACIÓN: Mayka Somolinos



PRENSA: Jorge Fraile



PROGRAMA ELECTORAL: Francisco Bravo



OFICINA PARLAMENTARIA: Carmen Navarro



COORDINACIÓN DE LAS DIPUTACIONES: Manuel Fernández Lázaro



ACCIÓN INSTITUCIONAL: Iñaki Sánchez Carrasquilla



ACCIÓN POLÍTICA: Álvaro Barambio



INICIATIVAS EN LAS CORTES REGIONALES: Juan Antonio Moreno Moya



IMAGEN CORPORATIVA: María García Villarrubia





AGENDA: Juan Carlos González



GERENTE: José Ángel Cañas



ADJUNTO AL GERENTE: Max Monasor



PRESIDENTA NNGG: Marta Maroto



COMITÉ ELECTORAL



PRESIDENTE: José Julián Gregorio



SECRETARIO: José Manuel Tortosa



COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS



PRESIDENTE: Fernando Sanz



SECRETARIO: Leandro Esteban



COMITÉ ASESOR



PRESIDENTE: Agustín Conde



SECRETARIO: Alejandro Baldueza



VOCALES: María del Carmen Goicoechea, Encarnación Naharro, Francisco Pulido, Mari Ángeles Font, Cipriano Arteche



COMITÉ DE ALCALDES



PRESIDENTE: Francisco Blanco



SECRETARIO: Manuel Torres



COMITÉ DE PORTAVOCES



PRESIDENTE: Marisol Herrera





SECRETARIO: Cristina Colomo



OFICINA DEL CARGO POPULAR: María Jesús Bonilla



DEFENSOR DEL AFILIADO: Claudia Alonso Rojas



TESORERO: José Luis González Lamola





SECRETARIO DE ACTAS: Javier Palomino



SECRETARIO GENERAL DE NNGG: Mario Navarro



PRESIDENTES PROVINCIALES



Albacete: Manuel Serrano



Cuenca: Benjamín Prieto



Ciudad Real: Miguel Ángel Valverde



Guadalajara: Lucas Castillo



Toledo: Carlos Velázquez



SECRETARIOS GENERALES



Albacete: Bernardo Ortega



Ciudad Real: Sonia González



Cuenca: María Roldán



Guadalajara: Alfonso Esteban



Toledo: Pedro Casas



PARLAMENTARIOS NACIONALES



Rosa Romero



Juan Antonio Callejas





José Ignacio Echániz



Vicente Tirado



Carmen Riolobos





Ramón Rodríguez



María Pilar Martínez



Antonio Román



PARLAMENTARIOS REGIONALES



Emilio Bravo



Vicente Aroca



Miguel Ángel Rodríguez



VOCALES ELECTOS



Carolina Agudo Alonso



Javier Sánchez Roselló





Valentín Bueno Vargas



Moisés López Martínez



Leopoldo Sierra Gallardo



Rosario Roncero García-Carpintero





Eladio Freijo Muñoz



Jose Miguel Benítez Moreno



Gema Rubio Contreras



Manuel Serena Fernández



Adrián Fernández Herguido



María Roldán García



María Isabel Mansilla Piedras



María del Carmen Somolinos Pezuela



José Julián Gregorio López



María Pilar Arinero Gómez



Miguel Ángel de la Rosa Martín



Ana Cristina Guarinos López



Rosa González de la Aleja



José Antonio Martín Buro Mañas



Elena Fernández Díaz



María Concepción Jiménez Jiménez