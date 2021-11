CCOO denuncia que el 90% de contratos a jóvenes en Castilla-La Mancha son temporales

martes 23 de noviembre de 2021

CCOO de Castilla-La Mancha va a poner en marcha una campaña para denunciar la excesiva temporalidad y la contratación en fraude de ley a los jóvenes, ya que más del 90 % de los contratos que se hacen al colectivo son temporales, muy por encima del porcentaje de temporalidad de la Unión Europea.



La campaña se va a poner en marcha fundamentalmente en los sectores de logística y hostelería, ante la cercanía de campañas especiales como Navidad, 'black friday', 'cyber monday, o rebajas, en las estimaciones apuntan a que se van a hacer 59.000 contrataciones, ha informado este martes en una nota de prensa el sindicato.



Además, la campaña se va a mantener en el tiempo no solo para asesorar a los jóvenes en materia de contratación sino a aquellos trabajadores y trabajadoras de este colectivo que estén trabajando y puedan tener contratos en fraude de ley.



El secretario de Juventud y Formación Sindical de CCOO de Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha justificado la puesta en marcha de esta campaña por la alta temporalidad que caracteriza la contratación de jóvenes en la región, ya que de los 264.255 contratos que hicieron en 2020, solo un 6,5 por ciento de media fueron indefinidos, ha informado en una nota de prensa el sindicato.



Asimismo, ha detallado el "mapa de la temporalidad" por provincias, que determina que en Albacete se celebraron 57.761 contratos a jóvenes en 2020, lo que supone el 33 por ciento de la contratación total de los formalizados en la provincia, de los que solo un 9,82 por ciento (5.672,13) fueron indefinidos.



En Ciudad Real se hicieron 59.505 contratos, un 34,10 por ciento de la contratación total, con una tasa de estabilidad de solo el 97 por ciento (3.492,94), mientras que en Cuenca se formalizaron 28.123 contratos (el 36,17 por ciento de la contratación total) con una tasa de estabilidad del 5,87 por ciento (1.650,82).



A su vez, en Toledo se celebraron 70.450 contratos, lo que representa un 34,78 por ciento de la contratación total, con una tasa de estabilidad del 7,22 por ciento (5.086,49), ha apuntado Del Puerto, que ha aseverado que la "situación más preocupante" se da en la provincia de Guadalajara, en la que se hicieron 48.416 contratos (un 37,82 por ciento de la contratación total) con una tasa de estabilidad del 4,66 por ciento (2.256,18).



Del Puerto ha dicho que cada día se hacen en Castilla-La Mancha 700 contratos a jóvenes, pero más del 90 por ciento de ellos son de carácter temporal, "muy por encima de las tasas registradas a nivel europeo con un porcentaje de temporalidad del 13,6".



Asimismo, ha asegurado que en 2020 como mínimo todos los jóvenes tuvieron que firmar dos o tres contratos a lo largo del año "llegando en algunos casos hasta los 15".



"No podemos continuar con esta situación en el mercado laboral castellanomanchego", ha considerado el secretario regional de Juventud de Comisiones Obreras, quien ha hecho un llamamiento "a no legitimar las prácticas de contrataciones temporales en fraude de ley y tampoco a permitir concatenación de contratos temporales en las diferentes empresas".