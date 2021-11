El yebero David Ruiz se proclama campeón regional de fútbol-chapas por cuarta vez en Azuqueca

lunes 22 de noviembre de 2021 , 19:46h

Una competición regular e inmaculada que se saldó con victorias en todos sus emparejamientos, con un saldo de veintisiete goles a favor y solo tres en contra. Tras dos años en el dique seco, David Ruiz Remón reaparecía este sábado en Azuqueca de Henares con motivo de la disputa del XV Campeonato de Castilla-La Mancha de Fútbol-Chapas, que tuvo como escenario el polideportivo ‘Arroyo del Vallejo’. Y lo hacía de forma brillante y contundente para alzarse con su cuarto entorchado regional tras los títulos logrados en las ediciones de 2014, 2016 y 2019, por lo que el yebero defendía el cetro conseguido en La Solana. “Era una cita inmejorable para recuperar las sensaciones y reencontrarse con los terrenos de juego y muchos amigos, que son la élite del fútbol chapas de la región”, valora David Ruiz. El Ayuntamiento de Yebes ha querido felicitar al campeonísimo por este espléndido triunfo, en el que evidenció por qué sigue siendo uno de los mejores jugadores de España de esta espectacular modalidad deportiva.



A la convocatoria de Azuqueca de Henares concurrieron los 24 mejores jugadores de fútbol chapas de Castilla-La Mancha, que quedaron encuadrados en seis grupos. Los dos primeros clasificados y los cuatro mejores terceros accedían a la ronda de octavos. David Ruiz superó con solvencia esta fase clasificatoria al derrotar a David Bárcena por 6-1, a Use Calleja por 6-0 y a Ángel Candelas por dos a cero. En octavos le esperaba el jugador local Raúl García, al que derrotaría por un claro tres a cero, mientras que en el cruce de cuartos se reencontraría con el también azudense Álvaro Cuevas, al que se impondría por un expeditivo cuatro a cero. El azar quiso que en semifinales se produjese uno de los mejores duelos que pueden verse en el mundo del fútbol chapas de Castilla-La Mancha. El aguerrido Santi Ortiz, oriundo de La Solana y varias veces campeón regional, era el último obstáculo para alcanzar la final. En un exigente y competido choque, el jugador natural de Yebes terminaría por llevarse el gato al agua por un 3-0.



“Pese a que ha desarrollado su carrera deportiva en la Comunidad de Madrid, David Ruiz no renuncia a sus orígenes y siempre que sus obligaciones se lo permiten regresa a Yebes a descansar”, indica Merche de la Rica, concejal de Deportes. Que admite que “es un honor y un motivo de orgullo” tener a un vecino con un palmares tan impresionante como el suyo, “que pasea el nombre de Yebes por toda la geografía nacional”. En la finalísima iba a tener al getafense Use Calleja, viejo conocido al que ya había superado en la fase de grupos de manera rotunda. Sin embargo, el encuentro que iba a decidir el nuevo campeón regional se convirtió en una contienda fratricida y de poder a poder sobre el tapete, que terminó por decantarse del lado de David Ruiz por un apretado y reñido tres a dos. “Este triunfo es la recompensa a la experiencia, empeño, sacrificio, esfuerzo, confianza y lealtad a un deporte que le ha reportado multitud de satisfacciones en estos diez años”, indica la concejal de Deportes de Yebes.



Y es que este año David Ruiz Remón cumple toda una década como jugador de fútbol chapas, muchos de ellos en la élite. Lejos queda aquel primer encuentro con este deporte en el verano de 2011 cuando acompañó a uno de sus primos a disputar un torneo en el barrio madrileño de Moratalaz. “El gusanillo se me metió dentro de inmediato y en estos años el fútbol chapas no solo me ha deparado grandes historias de amistad, sino que me ha ayudado a superarme”, asegura el vigente campeón de Castilla-La Mancha. David Ruiz Remón ocupa el segundo puesto en el ranking nacional, en 2018 se proclamó subcampeón de España individual y ese mismo año se hizo con la ‘Chapa de Oro’ que le acreditaba como mejor jugador de fútbol chapas de España, un reconocimiento que le otorgaron sus propios compañeros en votación y que ya había logrado en 2017. En el XV Campeonato de Castilla-La Mancha disputado este sábado en la localidad de Azuqueca de Henares, donde el LFC La Solana se proclamó campeón por equipos, el juego exhibido por David Ruiz en ataque y defensa acreditó su intención de reverdecer viejos laureles.



Tras varias temporadas en el LFC Alcalá, con el que logró numerosos títulos y campeonatos, el jugador de Yebes milita en la actualidad en el LFC Fuenlabrada.