Javier Cortes, Ruben Pinar y Victor Hernandez los tres jóvenes invitados a la IX edición de las Jornadas taurinas de Romancos

lunes 22 de noviembre de 2021

El pasado fin de semana se celebró en Romancos, las tradicionales Jornadas taurinas de la Asociación cultural taurina “Romancos al campo” que este año cumplían su IX edición. Fueron unas jornadas de gran interés informativo, y en donde la alta participación de socios y socias marcaron la calidad de las mismas.



El vienes 19 comenzaron las jornadas con la inauguración de la exposición de título “La influencia de la tauromaquia en las artes” donde aficionados y no aficionados comprobaron que la tauromaquia forma parte de la vida cotidiana y costumbres.



Con el novillero Victor Hernández comenzaron los coloquios de esta edición, acompañado por sus apoderados nos hizo un repaso de su corta pero exitosa carrera, que en este 2021 ha llegado a las cotas más altas del escalafón nacional de novilleros.



Victor habló de sus inicios en la prolífica escuela taurina de Guadalajara, la cual le ha enseñado todo lo que está mostrando en cada una de sus más de 20 actuaciones que ha tenido en este año.



El novillero Alcarreño, que así se siente el aunque viva en Los Santos de la Humosa, nos habló de “su” ganadería predilecta que no podía ser otra que la de Polo Sáiz. Victor y el ganado de Alvaro Polo han mantenido un idilio, que ha llevado al novillero a sacar lo mejor de toreo.Como próximas metas, lógicamente, está su esperada presentación en Madrid que esperamos todos los aficionados con muchas ganas.



El sábado 20 tuvimos el placer de contar con la presencia del matador Javier Cortés, torero madrileño que ha reaparecido este año después de pasar un calvario de año y medio, debido a una aparatosa e importante cogida que sufrió en septiembre de 2019 en Las Ventas.



Javier con el diálogo fluido y sincero que mantuvo con Raul Cuevas moderador y presentador del acto, cautivó a todos los asistentes con su personalidad alegre y positiva y su forma de afrontar todas las dificultades presentes en su carrera, que han sido unas cuantas.



El torero madrileño, que está temporada ha actuado en 13 ocasiones con numerosos triunfos, sabe que esa gran tarde de éxito donde se conjugue su gran toreo con el reconocimiento del aficionado, está por llegar y llegará.



En la última jornada, la del domingo 21, el diestro Ruben Pinar fue el gran protagonista.



En un coloquio moderado por Sergio Moreno, actual responsable de comunicación de Tauroemocion, Ruben que fue un niño prodigio del toreo en sus comienzos actuando en numerosos pueblos de Guadalajara, habló de los éxitos que tuvo al inicio de su carrera con una salida a hombros en Las Ventas como colofón, lo que estos influyeron en su forma de ser, y de lo importante que es la madurez y experiencia en una profesión de tantos altibajos como lo es la de matador de toros.



El torero de Tobarra contó a todo los asistentes su gran sueño, que no es otro que volver a triunfar en Madrid con una actuación rotunda, sin descartar que esta viniera dada por una gesta importante.



Los tres jóvenes invitados a esta IX edición, que fueron nombrados socios de honor, calaron por su naturalidad en el corazón de los asistentes, ganándose su admiración y cariño.