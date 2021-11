Atropellan con un todoterreno a tres miembros del At. Tomelloso tras su partido con el Quintanar

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de noviembre de 2021 , 19:55h

El delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha confirmado que tres miembros del Atlético Tomelloso han sido atropellados por un todoterreno, en el que iban dos individuos, que antes les habían insultado e increpado, en Quintanar de la Orden (Toledo) tras la disputa del partido de fútbol entre ambos clubes.



En atención a los medios de comunicación, a preguntas de Efe, Tierraseca ha explicado que hasta el momento no hay una denuncia formal por parte del Atlético Tomelloso y que, por el momento, sólo existen las diligencias de la Policía Local que intervino en el suceso.



"Hasta que no se interponga formalmente un denuncia ante la Guardia Civil" no se sabrán los detalles del incidente, ha concretado el delegado gubernativo.



El Atlético Tomelloso por su parte, ha denunciado en un comunicado los hechos ocurridos tras el partido celebrado este domingo en la localidad toledana, que se saldó con la victoria del Quintanar (1-0), en el que ha mostrado su "mayor repulsa frente a la acción que, afortunadamente, no ha ocasionado mayores daños".



El directivo y jefe de prensa del club tomellosero, José Vicente Salinas, ha relatado a Efe que al finalizar el encuentro, y ya fuera del Estadio 'Alfonso Viller García', cuando los integrantes de la plantilla estaban cogiendo el bocadillo que se les da tras el partido, dos individuos que salían del estadio quintanareño han comenzado a "insultar y a increpar a los miembros de nuestra plantilla".



"Unos diez minutos más tarde estas dos personas, que iban en un vehículo todoterreno (Nissan Patrol blanco) han venido directos hacia nosotros, intentado atropellar a la plantilla", ha ampliado.



Salinas ha ratificado que, a resultas de la embestida, el vehículo ha golpeado un carro metálico en el que se lleva el material deportivo y ha herido "a la fisioterapeuta, Marta, a quien la ha dado una crisis de ansiedad, a nuestro encargado de material, José, y a nuestro jugador, el delantero José Luis Gallego, con el que estaba hablando", todos ellos que presentan diversos golpes.



El directivo tomellosero ha añadido que los dos individuos que iban en el todoterreno se han dado "a la fuga a gran velocidad" por lo que "procedimos a llamar a la Guardia Civil para interponer la preceptiva denuncia" en la que, ha clarificado, "dimos una descripción, sobre todo del conductor, que iba vestido con una chaqueta verde o algo parecido, como si viniese de caza, además de que yo los vi en el partido".



Salinas ha agregado que "ahora estamos pendientes de esclarecer los hechos, pero, según nos han comentado, algún chaval de la grada joven ha dicho saber quienes eran".



El jefe de prensa tomellosero ha mostrado la repulsa del club "frente a esta acción que, afortunadamente, no ha ocasionado mayores daños, ya que podría haber sucedido una desgracia irreparable por culpa de dos indeseables que, con total premeditación, han atacado a nuestra plantilla".



Además, ha agradecido al club quintanareño "su total colaboración para esclarecer lo sucedido y su disposición a la hora de ayudar en la identificación de estos dos individuos".



Por último, José Vicente Salinas ha confirmado que el club "emprenderá acciones legales contra estas dos personas para que el peso de la ley recaiga sobre los autores de este acto violento, premeditado y cobarde".



Por su parte, el CD Quintanar, a través de su red social Twitter, se ha desvinculado del incidente, "ajeno a su filosofía", y ha enviado un mensaje de apoyo al At. Tomelloso y se ha alegrado de que no haya ocurrido "nada grave".



"TOTAL REPULSA"



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, entre otras muchas entidades relacionadas con el mundo del mundo del fútbol, han mostrado su "total repulsa" por este atropello que ha sufrido la expedición del At. Tomelloso.



El secretario general de la AFE, el ciudarrealeño Diego Rivas, ha mostrado todo su apoyo a ambos clubes, después de que un todoterreno, en el que iban dos individuos, haya embestido en la tarde de este domingo a plantilla y cuerpo técnico del At. Tomelloso y hayan resultado heridos la fisioterapeuta, el encargado de material y un jugador.



Desde la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), su presidente, Pablo Burillo, ha confirmado que había hablado con el presidente del At. Tomelloso para conocer de primera mano la situación y le ha mostrado su disposición "para colaborar y ayudar en lo necesario".



Al tiempo, ha mostrado la "repulsa total a este tipo de acciones" que, ha subrayado Burillo, "empañan nuestro fútbol modesto".



También numerosos clubes de fútbol de la comunidad autónoma, a través de las redes sociales, se han solidarizado y mostrado su apoyo al At. Tomelloso, además de referir que "personajes como los que han protagonizado este suceso sobran en el mundo del deporte".



CONDENA DEL AYUNTAMIENTO



Por su parte, el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo) también ha condenado este lamentable incidente.



En un comunicado, desde el Consistorio han mostrado su solidaridad con las personas dañadas a las que desean una pronta recuperación.