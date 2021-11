El PP denuncia que la Televisión de CLM "es un POZO SIN FONDO que cada año consume más recursos económicos para la propaganda y el AUTOBOMBO de Page”

martes 16 de noviembre de 2021

El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado este martes que la televisión pública es un “pozo sin fondo” que cada año consume más recursos económicos para la propaganda y el autombombo del Gobierno de Page.



Así se ha pronunciado Rodríguez, en la rueda de prensa previa a la comisión parlamentaria de Economía y Presupuestos, donde ha advertido que, en los presupuestos regionales de 2022, se vuelve a incrementar la subvención de explotación - que es la partida que la Junta de Comunidades dedica a la televisión y a la radio pública- en casi tres millones de euros, pasando de los 48.574.300 de 2021 a los 51.521.250 millones actuales. Y, además, desde que Page gobierna, el presupuesto se ha incrementado en 15 millones de euros.



De esta manera, ha señalado que esta subvención se ha aumentado en más de 15 millones de euros, lo que supone un incremento acumulado del 43%, “algo a todas luces inasumible en una región con tantas necesidades, que no puede soportar tener una tele tan cara que dedica una buena parte de su tiempo al autobombo del presidente de la Junta”, ha indicado Rodríguez.



En este sentido, ha lamentado que estos incrementos económicos “tan brutales” no sirven para mejorar los servicios públicos que se prestan a los castellanomanchegos, a los que cada vez se les “fríe” a más impuestos para pagar estas enormes estructuras de gasto.



“Ahora sabemos por qué el Gobierno regional dice que no puede bajar los impuestos a los ciudadanos, ya que el dinero de todos nosotros va destinado a incrementar las partidas para la televisión pública”.



Además de esto, ha explicado que la política de personal que lleva a cabo la directora del Ente es caótica´ y muy dada alfavoritismo´ y prefiere meter por la puerta de atrás a trabajadores que antes eran autónomos y que desde el pasado mes de enero han pasado a ser trabajadores indefinidos.



Así mismo, ha indicado que recientemente el Defensor del Pueblo le ha recordado a CMM Media que los principios de igualdad, mérito y capacidad deben regir en el acceso al empleo público.



Por otra parte, y pese al aumento del personal, ha lamentado que cada vez haya menos producción propia y así a modo de ejemplo, en la parrilla de ayer lunes solo los informativos y el “Estando Contigo” son producciones propias, mientras que el resto son producción externa o producción mixta en el mejor de los casos.



Por todo ello el diputado popular no entiende que esta tele cada vez nos cueste más dinero a los habitantes de Castilla-La Mancha y opina que esos incrementos anuales se podrían dedicar a salvar a sectores económicos que están en una situación agónica fruto de la crisis económica en la que se encuentra sumida nuestra región.