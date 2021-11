Sanidad infrautiliza el Consultorio de Quer

jueves 11 de noviembre de 2021 , 20:10h

El Ayuntamiento de Quer ha recibido una escueta comunicación por parte de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, informando que el consultorio local reabrirá sus instalaciones la próxima semana, solo el jueves y sin recuperar el servicio Pedritría.



Así, el jueves se recupera la presencialidad, con consulta de Medicina General, en horario de 9:30 a 10:30 horas, mientras que el martes, habrá atención únicamente telefónica, "de la que tenemos también muchas quejas", señala Lauren Morales, concejal de Sanidad de Quer.



“Ha habido varios intentos de reapertura de nuestro Consultorio hasta la fecha, pero no ha podido ser. Desde el Ayuntamiento no podemos hacer otra cosa que contactar con los responsables de Sanidad, y pedirles que lo abran a la mayor brevedad posible, transmitiendo con ello el deseo de los vecinos de Quer, puesto que no tenemos competencia en Sanidad”, sigue Morales.



El Ayuntamiento de Quer invirtió cerca de 20.000 euros en mejoras en las instalaciones del consultorio, que, a consecuencia de la pandemia primero, y ahora por “circunstancias que se nos escapan”, lamenta Morales, los seteros no han podido aún estrenar. “Solicitamos públicamente a la Junta que restituya el servicio en su integridad lo antes posible, incluido el de pedriatría, con el que tampoco vamos a contar en este nuevo formato”, termina el concejal.