Carnicero propone coherencia y coordinación en el modelo de gestión que Rojo quiere implantar en los aparcamientos de Guadalajara

jueves 11 de noviembre de 2021 , 18:32h

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha anunciado hoy una serie de propuestas en materia de movilidad que considera que el gobierno socialista de Alberto Rojo “debería tener en cuenta para establecer proyectos coordinados” en relación a la gestión que quiere llevar a cabo para poner de pago el aparcamiento en Adoratrices y Dávalos. Un modelo de gestión cuyo estudio de viabilidad económica fue aprobado en el pasado pleno y que Carnicero ha criticado que se aprobara “sin el aval de los técnicos e ingenieros de movilidad del Ayuntamiento”. Con lo cual, ha dicho, “se trata de un documento económico que además presenta diferentes carencias, precisamente por no ir avalado por los técnicos municipales”.



Como ejemplo, Carnicero detalló que en dicho informe “se pone de manifiesto que el aparcamiento de Adoratrices no está conectado con los centros de pantallas que están ubicados por toda la ciudad para saber las plazas libres u ocupadas, pero es que en el centro de pantallas aparece con otro nombre, como “aparcamiento El Ferial”; si lo hubiese leído un técnico se habría dado cuenta”.



En concreto, el portavoz del Grupo Popular ha propuesto “que este proyecto se ponga en relación con otro proyecto que Rojo quiere llevar a cabo, que es la zona de bajas emisiones en el casco histórico que va a restringir la entrada de vehículos, es decir, que se incluya e incorpore estos modelos de gestión de los aparcamientos para que se trabaje de una manera coordinada, consensuada y con el aval de movilidad para no incurrir en contradicciones”. “Creemos que estamos perdiendo oportunidades importantes para poder llevar a cabo esta gestión integral de estos aparcamientos y otros espacios”, ha afirmado Carnicero.



Además, en el aparcamiento de Adoratrices ahora se aparca de manera gratuita pero el proyecto de Rojo incluye el establecimiento de una zona azul con el coste que ello conllevará para aparcar; por ello, “nosotros planteamos que se vendan las plazas de una de las dos plantas que tiene este aparcamiento, en una zona donde hay una carencia real porque la mayoría de las viviendas de la zona no cuentan con garaje”. Carnicero considera que “el dinero que se obtuviera de esta venta supondría una fuente de ingreso adicional al Ayuntamiento de Guadalajara, o se podría repercutir en el modelo de gestión para que las tarifas fueran muchísimas más bajas o gratuitas, para empadronados por ejemplo”.



Otra de las propuestas pasaría por plantear tanto en el aparcamiento de Adoratrices como en el de El Ferial “ciertos márgenes horarios gratuitos para determinadas horas, como por ejemplo a las entradas o salidas de los colegios cercanos y así las familias podrían beneficiarse y hacer uso gratuito”.



Por último, Carnicero ha explicado que otra oportunidad que se puede perder es en lo relativo al aparcamiento que quieren construir en la calle Hermanos Fernández Galiano relacionado también con la zona de bajas emisiones; “mal haríamos”, a juicio del Grupo Popular, “si no se coordina esa construcción con el resto de aparcamientos, por eso proponemos que esta gestión y explotación se lleve de manera conjunta con la de Adoratrices y Dávalos”.



“Creemos que son propuestas interesantes, buenas para el Ayuntamiento, buenas para la ciudad de Guadalajara y muy buenas para la movilidad de Guadalajara”, ha finalizado el portavoz del Grupo Popular.