Sigüenza acogerá Presura 2022, la Feria para la Repoblación de la España Rural

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 07 de noviembre de 2021 , 18:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Jordi Hereu, presidente de Hispasat y Maria Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, han mantenido un interesante diálogo en el marco de la V Edición de la Feria para la Repoblación de la España Rural, #Presura21 en el que el aminoramiento de la brecha digital, mediante el uso de tecnología vía satélite, y la pionera Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias Frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en CLM centraron una conversación que moderó el periodista Roberto Ortega.



Al término del diálogo -uno de los 23 que ha programado la Feria- Merino anunciaba que la VI edición de la feria se celebrará, en 2022, en Sigüenza: “Conozco bien el trabajo de la Asociación El Hueco, y estoy convencida que esta iniciativa ayudará a Sigüenza y nuestra comarca en la lucha contra el reto demográfico”. “El Hueco siempre había planeado Presura como una feria itinerante, y Sigüenza es el lugar ideal para empezar esa itinerancia”, añadía por su parte Joaquín Alcalde, presidente de El Hueco.



Además, la alcaldesa de Sigüenza ha puesto de manifiesto la perspectiva de género en una ponencia en el Espacio Agora de la feria que llevó por título '#RuralFemenino. Luchar, contra la despoblación desde la igualdad de género'. Merino destacaba en sus palabras el papel de la mujer rural ante el reto demográfico, recordando proyectos gestionados por mujeres en la Sierra Norte, y también cómo el hecho de ser la primera alcaldesa en la historia del municipio introduce, también de esta manera, la perspectiva de género.



Diálogo con Hispasat para acercar la conectividad vía satélite al medio rural

Hispasat es un gestor de infraestructuras que nació en 1989 para afrontar un reto político, garantizar la conectividad a todo el mundo de los eventos de España 92. “Nacimos por impulso de una visión de Estado y queremos seguir trabajando en ello. Estamos convencidos de que primero tenemos que garantizar la conectividad de todos a internet y después podremos avanzar en la digitalización. No es nuestra actividad más rentable, pero es la que da sentido a nuestra empresa”, señalaba Hereu. Merino suscribía sus palabras: “Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, justicia social y lucha contra el cambio climático, a todo eso equivale que los datos lleguen hoy por hoy al medio rural en igualdad de condiciones”.



Hereu y Merino coincidían en señalar que el acceso a internet es un instrumento al servicio de quienes quieren acabar con la desigualdad. En los lugares de acceso remoto solo se puede garantizar internet con la ayuda del satélite. En España a más de 2.600 pueblos que no disponen de acceso a Internet a un mínimo de 10 Mbps y más de 300.000 personas que no pueden navegar ni a 2 Mbps, un servicio que apenas permite leer un mail. Algo que aumenta las diferencias. En este sentido, Merino recalcaba “que queremos acceso a internet de banda ancha en cualquier punto de nuestro territorio, al mismo precio, o menor, por las dificultades añadidas que entraña vivir en el medio rural, que las que puedan disfrutar quienes viven en localidades más grandes. Si ya es posible contar con conectividad de 100 Mbps vía satélite, que necesita mucha menos infraestructura… vamos a democratizarla. Vamos a hacer que los ciudadanos del medio rural tengan los mismos servicios que el resto. Y por supuesto, con las telecomunicaciones. Apostamos por la conectividad vía satélite, y pensamos que puede ser la gran solución -e inmediata- para los próximos años en el medio rural. Está claro que será imposible que la fibra llegue a todos los rincones. Por eso, somos sus prescriptores”, afirmaba Merino.



El medio rural no tiene un segundo que perder. La tecnología ayuda a afrontar el reto demográfico, pero también lo hacen las leyes. Por eso, ambos portavoces abrían un capítulo sobre la pionera Ley contra la Despoblación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hacía falta legislar, y esta Ley, heredera del Manifiesto de Sigüenza, es pionera, avanzada y transversal ya que “incorpora la fiscalidad para luchar contra la pérdida demográfica toda vez que afecta a la práctica totalidad de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma, además de añadir la perspectiva de género”, exponía la alcaldesa. Así, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural. “Esta Ley de Castilla-La-Mancha aborda el problema de la despoblación desde una perspectiva global”, reconocía Hereu.



Sigüenza, la comarca de la Sierra Norte -el eje Sigüenza-Atienza- se ha empeñado en convertir en un activo ante el reto demográfico su patrimonio monumental y natural. “Y por eso, estamos inmersos ahora en lograr entrar en la lista indicativa para conseguir ser declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, algo que vamos a saber la semana que viene”, anticipaba la alcaldesa de Sigüenza. Hereu apoyaba en el debate la candidatura a Patrimonio Mundial, “que se verá fortalecida si colocamos sobre ella una capa digital, poniendo en el mismo plano el patrimonio natural y el monumental”.



El satélite es una opción inmediata para llevar datos a cualquier punto del medio rural, pero hoy por hoy, es más caro. Hay una diferencia en el precio final que se paga respecto a la fibra. “Estamos trabajando en que parte de los recursos que dispondremos de los fondos europeos se destinen a cubrir esa diferencia de precio que supone cerca de veinte euros. La solución de la conexión por satélite es inmediata. En menos de una semana. La instalación se financia con fondos FEDER… tenemos que aprovechar la huida de la ciudad y hacerlo de forma inmediata”, señalaba el presidente de Hispasat, algo en lo que coincidía de nuevo plenamente con Merino. “Necesitamos que los fondos europeos puedan sufragar cuestiones como la conectividad vía satélite. Tenemos actualmente una Vicepresidencia del Gobierno de España dedicada, por primera vez en la historia, al reto demográfico, y este es un asunto fundamental, en ese sentido”, suscribía.