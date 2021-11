El Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara deja en libertad al detenido por la intoxicación en Azuqueca donde murió una joven de 15 años

viernes 05 de noviembre de 2021

El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha decretado libertad provisional para el joven de 23 años que fue detenido por la intoxicación que sufrieron siete jóvenes en Azuqueca de Henares, una de las cuales falleció.



El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de que el joven, que fue arrestado el miércoles 3 de noviembre, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, en funciones de guardia, este viernes y tras tomarle declaración, teniendo en cuenta que el Ministerio Fiscal no ha pedido prisión preventiva como medida cautelar, la titular del juzgado ha decretado la libertad provisional de esta persona.



Se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y ocho delitos de lesiones, una imputación que que es provisional y que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.



Será el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara el que se encargue de la investigación de la causa al ser competente por la fecha del hecho.



El suceso ocurrió en la noche del domingo 31 de octubre al lunes 1 de noviembre, cuando una chica de 15 años falleció y otras ocho personas resultaron heridas -seis jóvenes y dos guardias civiles- tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono, debido a la mala combustión de un grupo electrógeno, en un local de Azuqueca de Henares (Guadalajara).



Fue la familia de uno de los siete jóvenes reunidos, preocupada porque no regresaba a casa ni le podían localizar a través del teléfono móvil, la que acudió a la Guardia Civil para informar de ello y aportaron la última localización del móvil, lo que llevó a los agentes al citado local.



Al mirar por la ventana, vieron que había gente en el interior, pero que no se movían, por lo que los guardias rompieron los cristales, entraron y se encontraron a los siete chicos y chicas inconscientes.



Los dos primeros guardias que entraron también resultaron afectados por intoxicación y tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos y dados de alta posteriormente.



Uno de los jóvenes sigue ingresado en la UCI del Hospital de Guadalajara, otros dos están en planta en este mismo centro sanitario y dos más están hospitalizados en centros de la Comunidad de Madrid.